Il segno inciso e la didattica dell’acquaforte, incontro con l’artista Carlo Iacomucci

FILOTTRANO – Filottrano ospita un appuntamento di particolare rilievo dedicato all’arte dell’incisione e alla trasmissione dei saperi artistici. Giovedì 19 marzo, alle ore 17:45, presso l’Auditorium “La Fabbrica Welfare”, si terrà l’incontro dal titolo “Il segno inciso e la didattica dell’acquaforte”, con la partecipazione dell’incisore e artista Carlo Iacomucci.

L’iniziativa, promossa con il patrocinio del Comune di Filottrano e con la collaborazione di Unitre Filottrano, intende offrire al pubblico un’occasione di approfondimento su una delle tecniche più affascinanti della grafica d’arte: l’acquaforte. Attraverso la testimonianza diretta di Carlo Iacomucci, maestro incisore di riconosciuta esperienza internazionale, l’incontro affronterà non soltanto gli aspetti tecnici e poetici del segno inciso, ma anche il valore formativo e pedagogico della pratica incisoria.

Nel corso dell’appuntamento saranno illustrate le principali fasi del processo di incisione — dalla preparazione della matrice al lavoro con gli acidi, fino alla stampa — mettendo in luce come il gesto dell’artista si traduca in un linguaggio capace di unire rigore tecnico, sensibilità grafica e riflessione culturale. Particolare attenzione sarà dedicata al tema della didattica dell’incisione, intesa come percorso di educazione allo sguardo, alla manualità e alla consapevolezza del segno.

L’arte incisoria, spesso considerata un ambito specialistico, si rivela infatti uno strumento privilegiato per comprendere la relazione tra tradizione e sperimentazione, tra memoria delle tecniche storiche e possibilità espressive contemporanee. In questo senso, l’esperienza di Iacomucci rappresenta un punto di riferimento significativo per artisti, studenti e appassionati di grafica.

L’incontro si propone dunque come un momento di dialogo tra arte, didattica e territorio, capace di valorizzare una disciplina che appartiene alla grande tradizione dell’arte europea e che continua a offrire stimoli creativi alle nuove generazioni.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni / Giovedì 19 marzo – ore 17:45 – Filottrano, Auditorium La Fabbrica Welfare – Evento promosso dal Comune di Filottrano in collaborazione con Unitre Filottrano.

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