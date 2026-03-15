Da Movimento Urbino Città Ideale a Movimento Urbino Città Ideale Più, avviata la rigenerazione

URBINO – Premesso che il 1° luglio 2016, davanti a 220 persone e molte Autorità, prese forza l’idea di andare alla formazione di un Movimento propenso all’impegno civico per aiutare a risolvere i problemi della città e al superamento di un blocco politico partitico litigioso.

La lista del Movimento alle elezioni del 26 Maggio 2019, a sostegno del candidato Sindaco Maurizio Gambini, ottenne uno straordinario successo tanto da collocarsi al secondo posto della coalizione e alla terza posizione nella città.

Preso atto che il tempo trascorso dalle elezioni 2019 fino al 2024, ha indebolito la coesione di gruppo, in quanto il successo e i risultati conseguiti non hanno colmato le aspirazioni, assumendo posizioni personali conflittuali di tipo egoistico e hanno creato una situazione di stallo nelle iniziative e nell’attività politica, con ingiustificati dissensi e una abiura degli ideali associativi.

Il Movimento Urbino Città Ideale, alla tornata elettorale 2024/2029 è comunque riuscito a presentare una lista di tutto rispetto, composta da 14 donne su 25 candidati e tra tutti 5 giovani ventenni, dimostrando con dato matematico dei voti la vittoria del candidato Sindaco Maurizio Gambini. La coalizione ha riportato i seguenti risultati di coalizione: Liberi per Cambiare 15 Consiglieri, 4 partiti di centro destra 3 Consiglieri e Urbino Città Ideale 2 Consiglieri. Nella coalizione di governo della Città di Urbino, il civismo rappresenta il 40% rispetto al 8.7 dei partiti, una situazione da indagine politico-sociologica.

Il Movimento Urbino Città Ideale è disponibile a una fattiva collaborazione tra le liste civiche, in particolare con la lista Liberi per Cambiare stante la notevole forza di rappresentanza, per una linea comune nella dialettica politica con i partiti.

Né frizioni né competizione “COOPERAZIONE E RISPETTO RECIPROCO”.

L’avvio dell’attuale legislatura ha presentato difficoltà e alcune turbolenze politiche che hanno interessato gli assetti del Consiglio Comunale, ha prevalso in tutti il senso di responsabilità. Il Gruppo Consiliare rappresentato da Lino Mechelli ha garantito assidua e propositiva presenza, contribuendo a rasserenare il clima politico offrendo le sue dimissioni da Presidente del Consiglio Comunale.

Nei giorni scorsi, con il metodo del passa parola, un gruppo costituito da 25 militanti attivisti, uomini, donne e giovani si sono autoconvocati con la ferma idea di rigenerare il Movimento Urbino Città Ideale con qualcosa di Più, partendo dal “Manifesto d’intenti e dal Decalogo per la Città di Urbino, strumenti che tanti soci e militanti hanno onorato con sacrificio, lealtà e riconoscenza.

Del Gruppo fanno parte rappresentanti delle professioni, dell’artigianato e del commercio, delle PMI, del pubblico impiego, delle associazioni dei giovani e del volontariato.

Il Più sarà, il particolare da aggiungere al simbolo, verso le potenzialità del Movimento.

Il Gruppo Consiliare guidato da Lino Mechelli costituisce la rappresentanza politica di transizione verso “Urbino Città Ideale Più”.

Il Più rappresenta la volontà di aprirsi alle nuove esigenze della collettività e la risposta ai problemi complessi della città di Urbino.

Più vicini al territorio attraverso propri rappresentanti per ogni zona con la funzione di “referente d’area”.

Più attenzione e sostegno all’Università Carlo Bo, considerando l’Università il binomio con la Città, tanto sono legati i propri destini. Sviluppare la rete con tutti gli attori del sistema Università, in particolare con Erdis – Creare un ponte reale con i rappresentanti studenteschi.

Più aperti al dialogo e alla tolleranza contro ogni pregiudiziale.

Il Movimento ha condiviso, con le altre forze civiche, la decisione di opporsi alla legge sulla montagna come sottoscritta dal ministro Calderoli, sostiene l’impegno del Sindaco Gambini individuato dai 29 Sindaci marchigiani esclusi quale riferimento principale nella conduzione delle iniziative per la soluzione della questione.

Si rinnova la volontà di proseguire l’esperienza politico amministrativa partecipando alle elezioni amministrative 2029, sostenendo la candidatura di una persona idonea a fregiarsi del titolo di “Primo Cittadino/a,” dimostrando di possedere la necessaria esperienza, temperamento, lealtà e propensione al coinvolgimento della coalizione.

Il saluto augurale del Sindaco Maurizio Gambini al nuovo modello organizzativo del movimento, è occasione per manifestargli stima e riconoscenza, comunicandogli piena condivisione del progetto politico e il sostegno leale per portare a compimento la legislatura e il corposo programma.

Al fine di garantire spirito di iniziativa politica in previsione di partecipare alla competizione elettorale amministrativa della prossima tornata 2029 si è costituito un “GRUPPO FONDATIVO IMPEGNATO ALLA RIGENERAZIONE DEL MOVIMENTO URBINO CITTA’IDEALE Più”

Il Movimento, inoltre, è sostenuto da un numero importante di persone classificati “militanti sostenitori”. Il Movimento Urbino Città Ideale Più, apre all’adesione di tutti i cittadini senza distinzione alcuna.

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