Mondiali di tiro alla fune: pioggia di medaglie per i club italiani

Le squadre affiliate alla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali portano il tricolore sul podio con una frequenza mai vista prima nella storia di questo sport

Si chiude con un bilancio trionfale e senza precedenti la prima fase dei Campionati Mondiali di Tiro alla Fune Indoor a Taipei. Nelle competizioni dedicate ai Club, le società affiliate alla FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali hanno letteralmente dominato la scena, portando l’Italia sul podio mondiale con una frequenza mai vista prima nella storia di questa disciplina.

Il parquet di Taipei ha consacrato l’eccellenza italiana attraverso prestazioni di altissimo livello tecnico e atletico. Questi i risultati ufficiali: nella categoria 560kg Maschile trionfo assoluto per i Cobra di Fermo, che conquistano il titolo di Campioni del Mondo.

Nella categoria 560kg Mix (Uomini/Donne) splendido secondo posto e medaglia d’argento per il team FIGeST Morbegno mentre nella categoria 640kg medaglia d’argento per i Cobra di Fermo e un onorevole quarto posto per il club FIGeST Morbegno.

Infine nella categoria 680kg Senior Maschile ancora un secondo posto per i Cobra di Fermo e quarto posto per il team FIGeST Morbegno.

“Siamo di fronte a un risultato che definire storico è quasi riduttivo – commenta il presidente nazionale FIGeST, Enzo Casadidio, che sottolinea – Non eravamo mai arrivati a podio nelle competizioni per club con questa continuità. La conferma dei Cobra di Fermo ai vertici mondiali è una certezza ma il risultato del team FIGeST Morbegno è straordinario e sorprendente: presentarsi per la prima volta a un Mondiale per Club e sfiorare il podio o conquistare argenti battendo società storiche internazionali è la prova del lavoro eccellente fatto sul territorio. Questa spedizione dimostra che l’Italia non è solo pronta a organizzare grandi eventi, ma è pronta a vincerli”.

I successi di questi giorni assumono un valore ancora più significativo in vista del prossimo anno. La Città di Morbegno, protagonista in pedana a Taipei, è stata infatti ufficialmente designata per ospitare i Campionati Mondiali Indoor nel 2027. I risultati ottenuti in Taiwan rappresentano il miglior biglietto da visita possibile per il movimento azzurro.

Da domani la competizione cambierà pelle: Taipei si prepara a ospitare circa 150 team provenienti da 15 diverse Nazioni per le sfide ufficiali tra rappresentative nazionali. L’Italia si presenta ai nastri di partenza con grandi ambizioni, guidata dal responsabile Alfredo Dalle Luche e dal commissario tecnico Sandro Antonino Gargiulo.

Il gruppo selezionato per difendere il tricolore è composto dalle eccellenze delle principali associazioni sportive italiane. Del team maschile fanno parte: Rossano Biondi, Andrea Pasquini, Devis Pennesi, Alex Petrini, Francesco Spaccapaniccia (Bellatores); Eugenio Gargiulo, Luigi Terminiello (Asd Lubrensis); Gabriele Bartalucci (Black Bull Camaiore); Manuel De Piazzi (Asd Cavalcata dell’Assunta); Stefano Cintio, Cristiano Ferrara, Paolo Giacomozzi, Stefano Marcaccio, Andrea Mignami (Asd Cobra Fermo); Mattia Martinalli, Cristian Fiorini (Tiro alla fune Valtellina).

Del team femminile fanno invece parte: Giulia Benedetti (Cerberus), Silvana Benedetti (Asd Black Bull), Alessia Cannavale (Asd Lubrensis), Chiara Corsi (Asd Cobra), Angela D’Angelo (Asd Bellatores), Claudia Perino (Asd Lupi Neri).

L’Italia del tiro alla fune è pronta a dare battaglia per confermarsi tra le grandi potenze mondiali.

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