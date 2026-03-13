Fano, in via Montegrappa al via i lavori per la nuova ciclabile

Più sicurezza davanti alla Corridoni ed un collegamento diretto con il centro

FANO – Proseguono gli interventi dell’Amministrazione Serfilippi per il potenziamento della mobilità sostenibile e la messa in sicurezza dei percorsi ciclopedonali cittadini. Dopo via Bixio e via Palazzi, sono partiti i lavori anche su via Montegrappa, dove verrà realizzato un nuovo tratto strategico della rete ciclabile urbana, in grado di migliorare la sicurezza davanti alla scuola Corridoni e di rafforzare il collegamento con il centro storico.

L’intervento, realizzato in collaborazione con Aset, si svilupperà in due fasi. Attualmente il cantiere interessa il lato sud della via, dove è in corso il rifacimento della pavimentazione stradale e dove sarà realizzato un marciapiede pedonale adiacente al muretto di cinta del Vittoria Colonna. Successivamente i lavori si sposteranno sul lato nord, accanto alla scuola Corridoni, dove verrà realizzata una pista ciclabile protetta a doppio senso, dotata di cordolo insormontabile in calcestruzzo, in continuità con il tratto proveniente da via Francesco Palazzi.

Particolare attenzione sarà riservata alla sicurezza in prossimità della scuola, con un tracciato studiato per garantire maggiore tutela negli orari di entrata e uscita degli studenti, un attraversamento migliorato e una nuova organizzazione della sosta, con i parcheggi che verranno arretrati per evitare interferenze tra auto, biciclette e pedoni.

«Con la bella stagione stanno entrando nel vivo tanti lavori pubblici e via Montegrappa è uno degli interventi più importanti di questa fase – dichiara il sindaco Luca Serfilippi –. Qui non realizziamo soltanto una pista ciclabile, ma andiamo soprattutto a mettere in sicurezza un tratto molto delicato della città, a partire dall’area davanti alla scuola Corridoni. È un’opera che migliora la qualità dello spazio pubblico, protegge pedoni e ciclisti e crea un collegamento diretto con il centro storico».

Nel dettaglio tecnico dell’opera entra il presidente di Aset Spa Giacono Mattioli: «In questa prima fase stiamo intervenendo sul lato sud di via Montegrappa con il rifacimento della pavimentazione e la realizzazione del marciapiede pedonale a ridosso del muretto del Vittoria Colonna, che sarà collegato all’attraversamento già esistente. Entro la fine del mese ci sposteremo poi sul lato nord, dove sarà realizzata la pista ciclabile protetta a doppio senso, con cordolo in calcestruzzo, in continuità con via Palazzi. In corrispondenza dell’ingresso della scuola il tracciato sarà adattato per consentire l’accesso e l’uscita in sicurezza dei bambini. Saranno inoltre arretrati i parcheggi e migliorato l’attraversamento pedonale, proprio per separare in modo più netto e sicuro i diversi flussi di mobilità».

L’assessore alla Mobilità Alessio Curzi sottolinea invece il valore strategico dell’intervento all’interno del disegno complessivo della rete urbana: «Uno dei limiti storici delle piste ciclabili a Fano è sempre stato quello di avere tratti scollegati tra loro. Oggi stiamo cambiando approccio: non realizziamo pezzi isolati, ma costruiamo una rete vera, continua e interconnessa. Abbiamo completato via Bixio, stiamo ultimando via Palazzi, su via Montegrappa i lavori sono partiti e parallelamente stiamo proseguendo anche su via Kennedy, per collegare via Kennedy, via Roma e via Francesco Palazzi. L’obiettivo è dare finalmente continuità ai percorsi ciclabili attorno al centro storico, rendendo gli spostamenti più semplici, sicuri e funzionali».

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