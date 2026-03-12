Aperto il nuovo parcheggio dell’ospedale Santa Croce di Fano / FOTO

Una struttura funzionale al polo dell’emergenza urgenza. Consentirà l’accesso diretto dal centro città

FANO – “Una buona notizia per Fano: oggi apriamo il nuovo parcheggio dell’Ospedale Santa Croce che renderà anche accessibile come un tempo l’ingresso direttamente dal centro della città”.

Con queste parole, l’assessore regionale alle Infrastrutture e all’Edilizia ospedaliera, Francesco Baldelli, ha consegnato al Comune la nuova area di sosta di 4500 mq. antistante il polo dell’Emergenza Urgenza in fase di realizzazione. Il parcheggio dispone di 190 stalli, con alcuni posti destinati al personale sanitario e con ingresso da viale Vittorio Veneto. Ciò permetterà di riaprire un accesso storico al Pronto Soccorso molto più sicuro e diretto sia per ambulanze che per cittadini.

“Sottolineo l’importanza dell’ingresso da viale Vittorio Veneto, che eviterà di compiere percorsi più complessi – ha dichiarato Baldelli – Una delle cose buone del passato che riscopriamo e riattiviamo per un accesso più rapido dal centro e più in sicurezza per gli operatori dell’emergenza all’interno del nuovo Pronto Soccorso”.

“È un’apertura molto attesa – ha commentato il sindaco di Fano, Luca Serfilippi – per cui ci tengo a ringraziare la Regione Marche, il presidente Acquaroli e l’assessore Baldelli, perché questo parcheggio a ridosso dell’ospedale e anche del centro storico è un risultato che la popolazione stava aspettando. Quando verrà completata la palazzina dell’Emergenza Urgenza sarà sicuramente molto più funzionale rispetto al parcheggio che avevamo. Quindi parliamo di un investimento importante che la Regione Marche ha voluto concretizzare nel nostro territorio, nella nostra città e sicuramente oggi iniziamo a vederne i primi grandi frutti”.

Il parcheggio pubblico è parte di un investimento complessivo di 25,5 milioni di euro, tutto dedicato al nuovo Polo dell’Emergenza Urgenza.

Questo Polo ospiterà il Pronto Soccorso, con una sala d’attesa e 40 posti; una sala di osservazione breve intensiva con 8 posti letto tecnici, di cui uno isolato; area diagnostica immagini dedicata (RX, TAC, ecografo); Medicina d’Urgenza con 5 posti letto tecnici, di cui uno isolato; Terapia intensiva e sub-intensiva (5 posti letto tecnici, di cui uno isolato); Unità di Terapia Intensiva Coronarica – UTIC (5 posti letto tecnici, di cui uno isolato); Blocco Operatorio (4 sale operatorie: 2 ISO7 e 2 ISO5, di cui una robotica da 80 mq).

Il direttore generale dell’AST PU, Alberto Carelli, ha detto che il parcheggio sarà gestito interamente dall’amministrazione comunale. “Il parcheggio – ha proseguito – servirà anche il futuro edificio dell’Emergenza Urgenza, la cui struttura permetterà di avere spazi moderni e a norma e di liberare alcune palazzine che necessitano da anni di manutenzione straordinaria”.

“Oltre al parcheggio – ha continuato Baldelli – raddoppiamo i posti disponibili rispetto a quelli già esistenti per l’Ospedale Santa Croce e con l’atto aziendale è stato previsto anche il potenziamento dei servizi sanitari di questo nostro presidio. Sono dati che vanno ricordati, evidenziando che il precedente piano sanitario voleva un ospedale unico provinciale che avrebbe comportato la chiusura del Santa Croce”.

“Un parcheggio è un’opera laboriosa, che ha richiesto parecchio tempo e parecchio impegno – ha dichiarato Nardo Goffi, direttore del Dipartimento Infrastrutture della Regione Marche – Quello che ritengo importante è il fatto che permette l’accesso anche da viale Vittorio Veneto, quindi il futuro Pronto Soccorso avrà la possibilità di avere due accessi, sia quello attuale sia quello dalla via principale”.

L’assessore Baldelli ha ricordato il potenziamento del presidio ospedaliero legato al nuovo Polo dell’Emergenza Urgenza: “Così si salvaguarda l’ospedale che si prepara ad accogliere presto un nuovo primario di cardiologia, un nuovo primario del Pronto Soccorso che prima mancava e che renderà autonoma questa struttura, con posti letto per la senologia e l’ortopedia, reparto che finalmente torna a Fano come servizio essenziale da offrire al territorio della provincia di Pesaro Urbino”.

I lavori per la palazzina dell’Emergenza Urgenza intanto stanno avanzando come da cronoprogramma rispettando i tempi fissati dalle fonti di finanziamento che provengono in parte dal PNRR. È in corso il getto del primo solaio e sono state ultimate le predisposizioni per il posizionamento del primo blocco di pilastri.

