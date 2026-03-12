A Pesaro confronto e dialogo sul coraggio delle donne / FOTO

Nell’occasione è stato presentato il romanzo La cena delle anime di Maria Laura Berlinguer

PESARO– Un pomeriggio dedicato alla riflessione, alla cultura e al dialogo sul ruolo delle donne tra passato, presente e futuro. Si è svolto mercoledì 11 marzo, nella Sala A. Pallerini di Palazzo Gradari, l’incontro pubblico “Il coraggio delle donne. Tra passato, presente e futuro”, promosso da Confapid Pesaro Urbino con il patrocinio del Comune di Pesaro.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto aperto alla cittadinanza su temi di grande attualità, come il valore dell’esperienza femminile, la memoria delle generazioni che hanno aperto la strada ai diritti di oggi e la capacità delle donne di affrontare con determinazione le sfide della contemporaneità.

Al centro dell’evento la presentazione del libro “La cena delle anime” di Maria Laura Berlinguer, un’opera che attraverso una narrazione intensa e ricca di suggestioni accompagna il lettore in un percorso fatto di storie, emozioni e riflessioni profonde sull’identità, sui legami e sulla ricerca di senso nelle esperienze della vita, immerso nella Sardegna più arcaica.

A moderare l’incontro è stata Francesca Guidi, che ha guidato il dialogo con l’autrice accompagnando il pubblico alla scoperta dei temi principali del libro e del percorso creativo che ha portato alla sua realizzazione. Nel corso della conversazione sono emersi spunti di riflessione legati al significato della memoria, alla forza delle relazioni e al coraggio necessario per affrontare cambiamenti personali e collettivi.

Durante l’incontro Maria Laura Berlinguer ha raccontato la genesi del romanzo, soffermandosi sulle motivazioni che l’hanno spinta a scrivere e sulle storie che hanno ispirato la narrazione. Il dialogo con la moderatrice ha permesso di approfondire i passaggi più significativi dell’opera, offrendo al pubblico una chiave di lettura capace di unire dimensione letteraria e riflessione sociale.

Ad accompagnare questo evento le note del violoncello del musicista Ucraino Volodymyr Zubitsky apprezzatissimo dal pubblico presente in sala.

L’appuntamento ha registrato una partecipazione attenta e coinvolta, con numerosi cittadini presenti che hanno seguito con interesse la presentazione e contribuito al dibattito con domande e considerazioni. Il confronto diretto tra autrice e pubblico ha reso l’incontro particolarmente dinamico, trasformando la presentazione del libro in un vero momento di scambio culturale.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di attività promosse da Confapid Pesaro Urbino, da sempre impegnata nella promozione del valore del lavoro femminile, della cultura e delle opportunità di crescita personale e professionale per le donne. Eventi come questo rappresentano infatti occasioni importanti per stimolare il dialogo tra generazioni, favorire la diffusione della cultura e promuovere una riflessione condivisa sui temi dell’uguaglianza, dell’inclusione e del riconoscimento del contributo femminile nella società.

Il pomeriggio si è concluso in un clima di grande partecipazione, con momenti di confronto informale tra l’autrice e i presenti e con la possibilità per il pubblico di approfondire ulteriormente i temi trattati nel libro.

Il momento conviviale con il brindisi dell’azienda agricola Il Conventino e la degustazione della bolla bianca hanno chiuso questa giornata.

Un evento che ha unito letteratura, riflessione sociale e partecipazione, confermando l’importanza di creare spazi di dialogo e confronto culturale nella comunità cittadina.

Si ringrazia lo sponsor ufficiale Women4 Gi Group, l’Hotel Baia Flaminia e Fiorista Latini.

