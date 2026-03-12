A Fano la presentazione di “Bagliori improvvisi in un mondo senza visi” di Giosetta Guerra

FANO – “Bagliori improvvisi in un mondo senza visi” di Giosetta Guerra è una raccolta di brani in versi che esprimono sensazioni ed emozioni nuove ed inaspettate ed esortano a meditare sul vero significato dell’amore, visto con gli occhi del cuore e gli occhi della mente.

Il libro è composto di cinque capitoli. Il primo, intitolato Amore, esprime le sensazioni più intime che attraversano l’animo degli esseri umani. Il secondo è intitolato Sulle orme di … ed è una contaminazione tra i versi dell’autrice e i versi di noti poeti e musicisti del passato. Nel terzo, intitolato Ricordi, l’atmosfera si fa più delicata e più nostalgica. Nel quarto, intitolato Spleen, la tristezza prende il sopravvento e induce a riflettere sull’errore più diffuso nel mondo, quello di basare la propria vita su rancori, gelosie e possesso. L’ultimo E adesso ridiamo è una serie di battute ironiche sul tema della gelosia.

A chiusura non potevano mancare versi dedicati a due artisti famosi e di grande talento, Gabriele Lavia e Samuel Ramey.

Segue naturalmente il curriculum dell’autrice. La prefazione invece parla della maculopatia che ha colpito l’autrice del libro.

“Bagliori improvvisi in un mondo senza visi” invita i lettori ad impostare la vita su sentimenti positivi e costruttivi. È un libro da leggere, meditare e regalare. La presentazione al pubblico del libro sarà effettuata venerdì 13 marzo alle ore 17:30 presso la libreria Equilibri di Fano, situata nel chiostro San Domenico in via Vitruvio. I testi poetici verranno letti e cantati da Marco Florio (attore) e Giovanna Donini (soprano) e saranno illustrati dall’autrice Giosetta Guerra.

