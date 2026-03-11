L’assessore Calcinaro assicura certezze al Movimento spontaneo per la sanità pubblica di Cagli

ANCONA – Oggi pomeriggio, presso gli uffici dell’Assessorato alla Sanità, in Regione, si è tenuto l’incontro che il Movimento Spontaneo per la Sanità Pubblica-Cagli aveva chiesto all’assessore Paolo Calcinaro già dal dicembre scorso e che era stato programmato per oggi, visti i numerosi impegni ed incontri fissati già nelle prime settimane dal suo insediamento dall’assessore il quale ha voluto ascoltare quanti (amministratiri locali, medici, associazioni, etc) avevano chiesto di incontrarlo.

“All’incontro – si legge in una nota diffusa dal Movimento Spontaneo per la Sanità Pubblica di Cagli – erano presenti il Sindaco di Cagli Alessandri (che ringraziamo per essere riuscito a liberarsi spostando un altro impegno), l’assessore Patrizia Sabatini, l’assessore regionale Francesco Baldelli titolare della delega alle infrastrutture sanitarie, il Vice Presidente del Consiglio Giacomo Rossi, i consiglieri regionali Nicolò Pierini e Luca Marconi, il Direttore dell’Ast 1 Alberto Carellli.

“Abbiamo chiesto all’Assessore informazioni riguardo il completamento dei lavori presso il nuovo Presidio Sanitario, che ospiterà Casa della Comunità e Ospedale di Comunità, anche in relazione ad alcune notizie diffuse nelle settimane scorse.

“La necessità di una accelerazione riguardo i lavori per la messa in sicurezza dello stabile dell’ex ospedale “Angelo Celli” garantendo possibilmente l’operatività del Santo Stefano è stata un’altra delle richieste avanzate oltre a quelle di nuovi macchinari per una migliore operatività dei servizi offerti, il potenziamento dell’emergenza-urgenza sul quale in particolare si è soffermato anche il sindaco ed informazioni sui servizi che verranno ospitati nelle due strutture.

“Da parte dell’assessore Baldelli e dei tecnici regionali è stato ribadito che i lavori nel nuovo presidio sanitario stanno procedendo celermente ed in linea con i tempi previsti.

“Calcinaro ha ascoltato con attenzione le problematiche esposte concordando con il direttore Carelli le iniziative in atto riguardanti i lavori di messa in sicurezza del vecchio stabile dell’Angelo Celli ed ha ribadito l’importanza del coinvolgimento dei medici di medicina generale (i medici di famiglia) per garantire l’assistenza primaria e la gestione di cronicità.

“Ringraziamo l’Assessore Calcinaro e tutti i presenti per la disponibilità dimostrata nell’incontrarci e la sensibilità nell’ascolto delle varie problematiche esposte”, afferma sempre il Movimento Spontaneo per la Sanità Pubblica di Cagli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati