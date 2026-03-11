Ciclismo / Cappello d’oro master calcato da Mentuccia, Giuliodori, Scipione, Sara Baioni

Di UMBERTO MARTINELLI

CIVITANOVA MARCHE – IL CIRCUITO del copricapo è già lanciato sui nastri asfaltati del 2026, gestito da Demetrio Iommi (presidente del Continental team Vega – Vitalcare – Dynatek) e Maurizio Giustozzi (coordinatore ACSI Marche).

La tappa civitanovese del Trofeo Idromarche ha costituito emblematico crocevia della challenge, che ha premiato i vincitori

del 2025, consegnando i prestigiosi e artistici Trofei a Italo Soldi e Bruno Martelli.

Quarta tappa: sabato 21 marzo a Sforzacosta di Macerata per il Trofeo San Giuseppe.

In testa al CAPPELLO D’ORO MASTER sono:

Roberto Mentuccia, Giacomo Giuliodori, Emanuele Scipione, Sara Bartocci.

Il livello qualitativo e quantitativo soddisfa i promotori, salutati ed apprezzati dai contendenti provenienti dal Nord, dal Centro e dal Sud.

In particolare evidenza ed essenziali in chiave promozionale i ciclisti e i ciclofili della Val Mivola, della Vallesina e del Fabrianese, capaci di affiancare e sollecitare, nel gioco dell’emulazione, i battistrada abruzzesi e maceratesi (tallonati dai competitivi pesaresi e fermani).

CAPPELLO ORO MASTER

CLASSIFICHE

TERZA TAPPA

SUPERGENTLEMEN A

1.Bartocci Mauro Appi Bike

SUPERGENTLEMEN B

1.Tommasoli Giuliano Pedale d’Oro

SUPERGENTLEMEN C

1.Lazzari Ermenegildo Perla Verde

GENLEMEN A Prima Serie

1.Giampieri Sauro FD Steel

GENTLEMEN A Seconda Serie

1.Baldassari Andrea Crainox

GENTLEMEN B Prima Serie

1.Soldi Italo Appi Bike

GENTLEMEN B Seconda Serie

1.Massaccesi Francesco My Planet

JUNIORES Prima Serie

1.Pirro Francesco Go Fast

SENIORES A/B Prima Serie

1.Brini Alberto Capitani

JUNIORES – SENIORES A/B Seconda Serie

1.La Barbera Nicola Idromarche

VETERANI A/B Seconda Serie

1.Latini Lorenzo My Planet

VETERANI B Prima Serie

1.Di Fiore Emanuele Torello

VETERANI A Prima Serie

1.Fedele Manuel New Limits

ASSOLUTE

JUNIORES – SENIORES – VETERANI

1.Scipione Emanuele Ex What Cycling Team

2.Barra Francesco U.S. Colonnella

3.Buratti Leonardo Appi Bike Le Velò

4.Fedele Manuel New Limits Monturanese

5.Stacchiotti Riccardo Team Capitani Minuterie

6.Brini Alberto

7.Romagnoli Simone

8.Tudico Andrea

9.Sereni Paride

10.Lalli Andrea

11.Pacifici Diego

12.Sbaffi Lorenzo

13.Luku Denian

14.Elisei Marco

15.Quartiglia Michea

16.Calagreti Mario

17.Moresco Davide

18.Martelli Bruno

19.Marincioni Diego

20.Pirro Francesco

GENTLEMEN

1.Giuliodori Giacomo Appi Bike Le Velò

2.Scortichini Gabriel Appi Bike Le Velò

3.Soldi Italo Appi Bike Le Velò

4.Agostini Gianmarco Team Stocchetti

5.Giampieri Sauro Fd Steel

6.Mastrovincenzo Mario

7.Buratti Francesco

8.Caliciotti Marco

9.Di Girolamo Antonino

10.Diletti Alessandro

11.Mangialardo Lorenzo

12.Cerioni Iuri

13.Maronari Mauro

14.Candeloro Ottavio

15.Rapari Moreno

16.Bodinizzo Matteo

17.Baldassari Andrea

18.Bellucci Emiliano

19.Cesari Marcello

20.Giacometti Fabio

SUPERGENTLEMEN

1.Mentuccia Roberto 2P Bellocchi

2.Sforza Giuseppe Petruio

3.Lattanzi Giovanni New Limits Monturanese

4.Firmani Gaspare Cycle Promozione Ciclismo

5.Bartocci Mauro Appi Bike Le Velò

6.Abbruciati Luca

7.Tommasoli Giuliano

8.Lacché Tiziano

9.Dogna Giovanni

10.Di Cintio Maurizio

11.Zannoni Maurizio

12.Medori Luigino

13.Troiano Giuseppe

14.Monarca Antonio

15.Cardinali Gabriele

16.Frittella Luca

17.Carloni Giovanni

18.Colantoni Francesco

19.Bellucci Franco

20.Grifi Massimo

DONNE

1.Baioni Sara Team Idromarche

2.Ordonzelli Romina 2P Bellocchi

3.Quattrini Paola Team Idromarche

4.Chiappini Roberta Team Idromarche

5.Stronati Valentina New Mario Pupilli

Nelle foto (di Lanfranco Passarini): Bruno Martelli e Italo Soldi, premiati da Maurizio Giustozzi; Sara Baioni, reginetta rosa del ‘Cappello’; Roberto Mentuccia, capofila dei supergentlemen

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati