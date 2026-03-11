Ciclismo / Cappello d’oro master calcato da Mentuccia, Giuliodori, Scipione, Sara Baioni
Di UMBERTO MARTINELLI
CIVITANOVA MARCHE – IL CIRCUITO del copricapo è già lanciato sui nastri asfaltati del 2026, gestito da Demetrio Iommi (presidente del Continental team Vega – Vitalcare – Dynatek) e Maurizio Giustozzi (coordinatore ACSI Marche).
La tappa civitanovese del Trofeo Idromarche ha costituito emblematico crocevia della challenge, che ha premiato i vincitori
del 2025, consegnando i prestigiosi e artistici Trofei a Italo Soldi e Bruno Martelli.
Quarta tappa: sabato 21 marzo a Sforzacosta di Macerata per il Trofeo San Giuseppe.
In testa al CAPPELLO D’ORO MASTER sono:
Roberto Mentuccia, Giacomo Giuliodori, Emanuele Scipione, Sara Bartocci.
Il livello qualitativo e quantitativo soddisfa i promotori, salutati ed apprezzati dai contendenti provenienti dal Nord, dal Centro e dal Sud.
In particolare evidenza ed essenziali in chiave promozionale i ciclisti e i ciclofili della Val Mivola, della Vallesina e del Fabrianese, capaci di affiancare e sollecitare, nel gioco dell’emulazione, i battistrada abruzzesi e maceratesi (tallonati dai competitivi pesaresi e fermani).
CAPPELLO ORO MASTER
CLASSIFICHE
TERZA TAPPA
SUPERGENTLEMEN A
1.Bartocci Mauro Appi Bike
SUPERGENTLEMEN B
1.Tommasoli Giuliano Pedale d’Oro
SUPERGENTLEMEN C
1.Lazzari Ermenegildo Perla Verde
GENLEMEN A Prima Serie
1.Giampieri Sauro FD Steel
GENTLEMEN A Seconda Serie
1.Baldassari Andrea Crainox
GENTLEMEN B Prima Serie
1.Soldi Italo Appi Bike
GENTLEMEN B Seconda Serie
1.Massaccesi Francesco My Planet
JUNIORES Prima Serie
1.Pirro Francesco Go Fast
SENIORES A/B Prima Serie
1.Brini Alberto Capitani
JUNIORES – SENIORES A/B Seconda Serie
1.La Barbera Nicola Idromarche
VETERANI A/B Seconda Serie
1.Latini Lorenzo My Planet
VETERANI B Prima Serie
1.Di Fiore Emanuele Torello
VETERANI A Prima Serie
1.Fedele Manuel New Limits
ASSOLUTE
JUNIORES – SENIORES – VETERANI
1.Scipione Emanuele Ex What Cycling Team
2.Barra Francesco U.S. Colonnella
3.Buratti Leonardo Appi Bike Le Velò
4.Fedele Manuel New Limits Monturanese
5.Stacchiotti Riccardo Team Capitani Minuterie
6.Brini Alberto
7.Romagnoli Simone
8.Tudico Andrea
9.Sereni Paride
10.Lalli Andrea
11.Pacifici Diego
12.Sbaffi Lorenzo
13.Luku Denian
14.Elisei Marco
15.Quartiglia Michea
16.Calagreti Mario
17.Moresco Davide
18.Martelli Bruno
19.Marincioni Diego
20.Pirro Francesco
GENTLEMEN
1.Giuliodori Giacomo Appi Bike Le Velò
2.Scortichini Gabriel Appi Bike Le Velò
3.Soldi Italo Appi Bike Le Velò
4.Agostini Gianmarco Team Stocchetti
5.Giampieri Sauro Fd Steel
6.Mastrovincenzo Mario
7.Buratti Francesco
8.Caliciotti Marco
9.Di Girolamo Antonino
10.Diletti Alessandro
11.Mangialardo Lorenzo
12.Cerioni Iuri
13.Maronari Mauro
14.Candeloro Ottavio
15.Rapari Moreno
16.Bodinizzo Matteo
17.Baldassari Andrea
18.Bellucci Emiliano
19.Cesari Marcello
20.Giacometti Fabio
SUPERGENTLEMEN
1.Mentuccia Roberto 2P Bellocchi
2.Sforza Giuseppe Petruio
3.Lattanzi Giovanni New Limits Monturanese
4.Firmani Gaspare Cycle Promozione Ciclismo
5.Bartocci Mauro Appi Bike Le Velò
6.Abbruciati Luca
7.Tommasoli Giuliano
8.Lacché Tiziano
9.Dogna Giovanni
10.Di Cintio Maurizio
11.Zannoni Maurizio
12.Medori Luigino
13.Troiano Giuseppe
14.Monarca Antonio
15.Cardinali Gabriele
16.Frittella Luca
17.Carloni Giovanni
18.Colantoni Francesco
19.Bellucci Franco
20.Grifi Massimo
DONNE
1.Baioni Sara Team Idromarche
2.Ordonzelli Romina 2P Bellocchi
3.Quattrini Paola Team Idromarche
4.Chiappini Roberta Team Idromarche
5.Stronati Valentina New Mario Pupilli
Nelle foto (di Lanfranco Passarini): Bruno Martelli e Italo Soldi, premiati da Maurizio Giustozzi; Sara Baioni, reginetta rosa del ‘Cappello’; Roberto Mentuccia, capofila dei supergentlemen
