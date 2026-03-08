Ad Ancona una messa per ricordare adeguatamente monsignor Luigi Giussani / FOTO

Di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Nella Cattedrale di San Ciriaco, l’Arcivescovo della Diocesi di Ancona-Osimo Mons. Angelo Spina ha celebrato la Santa Messa, per il 21° Anniversario della morte di Mons. Luigi Giussani e il 44° dal riconoscimento della Fraternità di Comunione e Liberazione. Hanno concelebrato, insieme all’arcivescovo, don Lorenzo Tenti, don Luca Bottegoni e padre Emanuele Borelli.

Richiamandosi al clima di guerra che stiamo vivendo, il responsabile diocesano della Fraternità di Comunione e Liberazione Massimo Orselli ha invocato il dono della pace con l’affidamento all’intercessione della Madonna di Lourdes e di San Benedetto. Grati per il dono di don Giussani, nel sottolineare che l’incontro con lui ha cambiato la nostra vita, ha affidato la Fraternità e i nostri responsabili a Maria affinché restiamo saldi nella fedeltà al carisma.

Mons. Spina, nel ricordare il carisma di don Giussani al servizio del regno di Dio e della Chiesa, ha comunicato che è stata chiusa a Milano la fase diocesana per la causa di beatificazione e di canonizzazione del sacerdote brianzolo.

Al termine della Santa Messa, Orselli ha ringraziato l’Arcivescovo, i sacerdoti concelebranti, il vice-sindaco di Ancona Giovanni Zinni e le altre autorità del Comune dorico, della Regione Marche e delle altre istituzioni invitate.

Mons. Spina ha ricordato a tutti di pregare per la pace, “perché la preghiera è più forte della guerra”, invocando la protezione della Regina della Pace.

(Le fotografie sono di Stefano Sacchettoni)

