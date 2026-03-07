domenica, Marzo 8, 2026
Ragazzo cade dalla mountain bike, soccorso e portato in ospedale

CARPEGNA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 10 nei pressi del Monte Cippo, in prossimità del Passo Marco Pantani, per soccorrere un ragazzo caduto dalla mountain bike.

La squadra di Macerata Feltria ha recuperato l’infortunato, in collaborazione con il personale sanitario, trasportandolo in una zona idonea per consentire il recupero tramite verricello da parte dell’elisoccorso, intervenuto sul posto.
Presenti sul posto anche i Carabinieri.

 

