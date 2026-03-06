Nascondeva la droga in un anfratto, un ragazzo denunciato per spaccio dai Carabinieri

FABRIANO – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fabriano hanno denunciato all’AG minorile un sedicenne italiano del luogo, per spaccio di sostanze stupefacenti. Ad attivare i militari è stata la segnalazione alla Centrale Operativa di un privato cittadino, che transitando in strada aveva visto un ragazzo depositare qualcosa di sospetto all’interno di una fessura in un muretto di contenimento in pieno centro storico a Fabriano.

Raccolta la segnalazione, una “gazzella” della Radiomobile si è recata immediatamente sul posto sorprendendo ancora il giovane nei pressi del posto indicato dal testimone. Dopo un’approfondita ricerca nel luogo descritto, i Carabinieri hanno quindi rinvenuto, in un anfratto utilizzato come imbosco, 16 grammi di cocaina e 11 grammi di hashish, molto probabilmente destinati allo spaccio viste le consistenti quantità e la presenza nella medesima cavità anche di un bilancino di precisione.

Nella successiva perquisizione presso l’abitazione del giovane sono stati rinvenuti altri 1,24 gr. di marijuana ed un coltello da cucina ancora sporco di residui di hashish. Al termine delle operazioni il minore è stato affidato ai propri genitori.

Il giovane denunciato, di cui si omettono le generalità ed ulteriori elementi identificativi, è da considerarsi sottoposto ad indagini preliminari e pertanto presunto innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

