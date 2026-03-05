Venerdì a Marotta un incontro pubblico per difendere la nostra Costituzione

MAROTTA – “Perché dire NO”: a Marotta un incontro pubblico per difendere la nostra Costituzione. Un momento di riflessione collettiva per analizzare le insidie del prossimo referendum e ribadire il valore dei principi costituzionali.

Venerdì 6 marzo, alle ore 21:00, presso la Sala della Croce Rossa a Marotta (Viale Europa, 1), si terrà l’incontro pubblico dal titolo: “PERCHÉ DIRE NO: Difendiamo i nostri diritti e la Costituzione”.

L’obiettivo è quello di offrire alla cittadinanza gli strumenti necessari per un voto consapevole, analizzando insieme le criticità proposte che rischiano di indebolire le tutele fondamentali del nostro ordinamento giuridico.

I quesiti referendari colpiscono il cuore della nostra giustizia. Sostenere le ragioni del ‘NO’ significa impedire lo smantellamento di tutele fondamentali, respingendo riforme che non offrono soluzioni concrete ai problemi del sistema, ma rischiano solo di indebolirlo.

Per approfondire gli aspetti tecnici e politici del voto, interverranno:

Paolo Pascucci: Già Professore ordinario di Diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” per il Comitato GiustoDireNo Marche.

Chiara Cecchini: Avvocata, esperta in materia legale e rappresentante del Comitato GiustoDireNo Marche.

Samuele Mancini: Consigliere comunale del Comune di Mondolfo (PU).

“Informarsi è il primo passo per decidere consapevolmente,” dichiarano gli organizzatori. “La partecipazione è la linfa vitale della democrazia. Invitiamo tutte le cittadine ed i cittadini a partecipare per capire perché queste proposte referendarie potrebbero cambiare il volto della nostra giustizia in modo irreversibile.”

L’ingresso è libero e aperto a tutte e tutti.

