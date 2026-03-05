Un’auto finisce contro la balaustra di un ponte

LORETO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 14 in via Manzoni per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura finita contro la balaustra di un ponte.

La squadra di Osimo ha provveduto dapprima ad ancorare il veicolo, rimasto in bilico sul ponte, e successivamente al suo recupero, mettendo in sicurezza l’area.

La strada è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dell’intervento e fino al ripristino della balaustra in sicurezza. Non si registrano persone ferite.

Presenti sul posto le forze dell’ordine.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati