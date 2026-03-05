Una donna resta ferita in un incidente, soccorsa e portata in ospedale

JESI – I Vigili del fuoco sono intervenuti, poco dopo le 10, in via Tabano per un incidente stradale.

La squadra di Jesi, con attrezzatura idonea per incidenti stradali, ha estratto, in collaborazione con il personale del 118, la conducente, che successivamente è stata trasportata all’ospedale cittadino.

L’autovettura, alimentata a GPL, è stata messa in sicurezza. La strada è rimasta chiusa fino al termine dell’intervento.

Sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine.

