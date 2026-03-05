Due comunità in festa (Genga e Belvedere Ostrense) per una nuova centenaria: Rosa Pambianco in Lametti ha compiuto 100 anni

BELVEDERE OSTRENSE – Un traguardo straordinario quello raggiunto da Rosa Pambianco in Lametti, che ha festeggiato il suo centesimo compleanno circondata dall’affetto dei familiari, degli amici e di ben due comunità.

Nata a Genga il 20 febbraio 1926, Rosa è la penultima di sette fratelli e sorelle ed è oggi l’unica ancora in vita. I primi anni della sua vita sono trascorsi tra le montagne di Cerqueto, dove ha vissuto fino all’età di 29 anni affrontando una quotidianità fatta di sacrifici e privazioni, come accadeva a molte famiglie dell’entroterra marchigiano nel dopoguerra. La svolta arriva nel 1955, quando raggiunge in Canada il marito Giraldo, emigrato qualche tempo prima dopo la nascita del loro primo figlio Ezio. Un cambiamento radicale: una nuova vita, nuove opportunità e la nascita della seconda figlia Margaret. Un periodo che Rosa ricorda come l’ingresso in una vera e propria favola dopo anni difficili.

Nel 1963 la famiglia decide di tornare in Italia e di rientrare nel proprio paese d’origine, a Cerqueto. Da allora Rosa ha mantenuto un forte legame con la piccola frazione di Genga, dove ancora oggi trascorre i mesi estivi, mentre durante il resto dell’anno si divide tra Fabriano e Belvedere Ostrense, dove vivono la figlia, il genero e i nipoti. Rosa ha attraversato un secolo di storia, la Seconda Guerra Mondiale, ha vissuto sulla sua pelle il fenomeno dell’emigrazione, ha superato anche la recente pandemia da Covid.

Donna di grande temperamento, ancora autonoma e perfettamente lucida, Rosa ha festeggiato i suoi “primi” 100 anni con grande pranzo cui ha partecipato, a nome dell’Amministrazione Comunale di Genga, anche il Vice Sindaco Mario Mingarelli, che ha portato gli auguri di tutta la comunità. Un secolo di vita che racchiude sacrifici, emigrazione, famiglia e ritorno alle proprie radici: la vita di Rosa Lametti è una testimonianza preziosa di memoria, resilienza e amore per la propria terra.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati