Due feriti all’alba di oggi lungo l’autostrada in due incidenti tra mezzi pesanti

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 5 lungo l’autostrada A14, al km 227 sud, tra i caselli di Ancona nord e Ancona sud, per un incidente stradale che ha coinvolto tre mezzi pesanti. Nell’impatto una persona è rimasta ferita.

Successivamente, un chilometro prima del luogo del primo sinistro, nella coda formatasi a seguito dell’evento, si è verificato un secondo incidente che ha coinvolto due ulteriori mezzi pesanti. Anche in questo caso si registra un ferito.

Nei due incidenti sono intervenute due distinte squadre dei Vigili del fuoco di Ancona che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’area interessata.

Sul posto anche personale del 118, della Polizia Autostradale e personale della società Autostrade. La corsia sud dell’A14 è rimasta a lungo chiusa.

(Nella foto il secondo incidente, quello innescato dalla coda formatasi dal primo)

