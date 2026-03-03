AnconAmbiente inaugura il secondo Eco Compattatore in Piazza Pertini

La nuova postazione aumenta la capacità di conferimento e ottimizza i percorsi dei mezzi, riducendo i viaggi, il consumo di carburante e rendendo più efficiente l’operatività aziendale. Grazie alla compattazione interna, alla telemetria avanzata diminuiscono le emissioni di CO₂ e il traffico, rendendo la raccolta più sostenibile e predittiva. Il design, studiato con mascheramenti grafici e materiali rinforzati, si integra armoniosamente nell’arredo urbano, valorizzando decoro e spazi pubblici

ANCONA – Piazza Pertini ha ospitato questa mattina l’inaugurazione del secondo Eco Compattatore di AnconAmbiente: a due anni di distanza dal primo prototipo sperimentale, la città conferma la propria vocazione a diventare un laboratorio urbano di innovazione tecnologica, gestione intelligente dei rifiuti e sostenibilità ambientale, integrando efficienza operativa, decoro urbano e processi digitali avanzati.

La postazione di AnconAmbiente è il risultato di un’attenta progettazione che combina capacità operativa, sostenibilità ambientale e integrazione estetica con il contesto urbano. Rispetto al modello del 2024, il Wizard 2.0 introduce importanti miglioramenti: le imboccature più ampie agevolano il conferimento dei rifiuti, mentre la chiusura manuale dei contenitori garantisce maggiore flessibilità operativa da parte degli utenti. La nuova sensoristica avanzata e i materiali di mascheramento rinforzati assicurano robustezza e armonizzazione con il tessuto urbano, valorizzando piazze e spazi pubblici senza comprometterne il decoro.

Il cuore del sistema è la compattazione interna dei rifiuti, che consente un aumento fino al 75% della capacità di raccolta nello stesso spazio urbano. Questa efficienza si traduce immediatamente in una riduzione fino al 50% dei viaggi dei mezzi per la raccolta, con un impatto diretto sul traffico cittadino e sui consumi di carburante. Meno spostamenti significano per AnconAmbiente non solo un risparmio economico tra carburante e manutenzione mezzi, ma anche una distribuzione più equilibrata dei carichi di lavoro per gli operatori, con ottimizzazione delle risorse umane e aumento della produttività del servizio. Grazie alla possibilità di programmare interventi mirati e monitorare in tempo reale lo stato dei contenitori, la gestione dei percorsi e dei carichi di lavoro diventa più strategica.

Il Wizard 2.0 non migliora solo l’efficienza economica: ogni riduzione dei viaggi dei mezzi si traduce in minori emissioni di CO₂, alleggerendo il traffico urbano e contribuendo a una qualità dell’aria migliore. La diminuzione dell’usura dei pneumatici riduce inoltre la produzione di microplastiche, limitando l’inquinamento diffuso. La gestione intelligente dei rifiuti permette di differenziare correttamente plastica, carta e frazione indifferenziata, mentre i cassonetti tradizionali affiancati raccolgono organico e vetro/metalli, aumentando l’efficacia della raccolta differenziata.

Il sistema è dotato di telemetria avanzata e strumenti digitali che rappresentano un primo passo verso l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi di raccolta urbana. I dati sui flussi di conferimento vengono elaborati in tempo reale, consentendo di prevedere i picchi di utilizzo, ottimizzare i tempi di svuotamento e ridurre gli sprechi di risorse. In questo modo il compattatore non è solo un contenitore fisico, ma un nodo attivo di una rete digitale che supporta decisioni operative più rapide, efficaci e sostenibili.

Oltre all’innovazione tecnologica, il Wizard 2.0 è progettato per armonizzarsi con l’ambiente cittadino. Grazie a materiali di mascheramento rinforzati e a una grafica studiata ad hoc, la postazione si integra perfettamente con piazze e spazi pubblici, senza risultare invasiva o impattante alla vista. Il risultato è un contenitore che combina tecnologia e funzionalità, ma che resta discreto, rispettando il decoro urbano e valorizzando l’estetica dei luoghi in cui è installato.

“Il Wizard 2.0 – ha dichiarato Antonio Gitto Presidente di AnconAmbiente – ci permette di migliorare l’efficienza dei nostri servizi su più livelli. La maggiore capacità di raccolta riduce gli spostamenti dei mezzi, alleggerisce i carichi di lavoro degli operatori e consente un utilizzo più strategico delle risorse umane. Tutto questo si traduce in risparmio sui costi operativi e sul carburante, minore impatto ambientale e una gestione più intelligente del servizio urbano, con benefici concreti sia per la città sia per l’azienda”.

“L’installazione di questo secondo Eco Compattatore – ha sottolineato Stefano Tombolini Assessore del Comune di Ancona con delega ai rapporti con AnconAmbiente – conferma la nostra visione di città intelligente. Una smart city non è solo tecnologia, ma anche l’uso consapevole dei dati, l’efficienza dei servizi e la sostenibilità ambientale integrata con la cura del decoro urbano. Sistemi come questo ci permettono di offrire servizi più rapidi, spazi pubblici più curati e una gestione dei rifiuti più responsabile, che tiene conto della qualità della vita dei cittadini”.

“Wizard 2.0 – hanno dichiarato Daniele De Paduanis, Antonio Mingo e Gabriele Achille co founder di Wizard – è l’evoluzione naturale del nostro primo prototipo. Come fornitori tecnologici, abbiamo sviluppato un sistema più intelligente, robusto e semplice da usare, con monitoraggio avanzato dei conferimenti e ottimizzazione dei cicli di compattazione. Il nostro obiettivo è supportare società come AnconAmbiente nella gestione dei rifiuti in modo sostenibile ed efficiente, contribuendo allo sviluppo di una città moderna, smart e rispettosa dell’ambiente”.

Con questo secondo Eco Compattatore, Ancona consolida il proprio ruolo di laboratorio urbano per la gestione innovativa dei rifiuti. La città dimostra come efficienza economica, riduzione dei costi, tutela ambientale, integrazione estetica e innovazione digitale possano convivere, offrendo uno strumento concreto di governance urbana moderna. L’inaugurazione di oggi segna un passo decisivo verso una città più pulita, efficiente e tecnologicamente avanzata, dove innovazione, sostenibilità e ottimizzazione dei servizi diventano leve reali per migliorare la qualità della vita dei cittadini, ridurre sprechi e valorizzare le risorse aziendali e umane.

