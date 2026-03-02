“Sì perché …”, giovedì ad Ancona riflessioni sul voto referendario del 22-23 marzo

ANCONA – Giovedì 5 marzo alle ore 17.30 presso l’EGO Hotel di Ancona, sarà l’avvocato Claudia Eccher, componente laico del Consiglio Superiore della Magistratura ad introdurre la conferenza “SI perché …riflessioni sul voto referendario del prossimo 22-23 marzo”.

La relazione dell’avvocato Eccher sul Consiglio Superiore della Magistratura secondo la Costituzione e le ragioni della riforma aprirà l’incontro pubblico a sostegno del SI per il voto referendario confermativo di marzo, incontro che vede l’adesione e la partecipazione del Comitato del SI della Camera Penale di Ancona, del Comitato Marchigiani per il Si e del Comitato territoriale di Ancona SIriforma.

Moderata dal dottor Flavio Mais, economista d’impresa, la conferenza, con gli interventi dell’avvocato Roberto Paradisi (Presidente del comitato Marchigiani per il SI), dell’avvocato Francesca Petruzzo (Presidente del comitato per il SI della Camera Penale di Ancona) e dell’avvocato Fabrizio Del Gobbo (referente territoriale del comitato SIriforma), afferma e approfondisce le ragioni del Si alla riforma sulla separazione delle carriere in magistratura, dai fondamenti storici e filosofici del giusto processo alla sua piena attuazione nella cornice della riforma costituzionale.

