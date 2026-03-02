“Donne all’Opera”, a Belvedere Ostrense un concerto dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo per celebrare l’8 marzo

BELVEDERE OSTRENSE – In occasione della Festa della Donna, il Comune di Belvedere Ostrense rinnova l’appuntamento con la grande musica lirica e presenta il concerto “Donne all’Opera”, in programma domenica 8 marzo 2026 alle ore 18.00 all’ Ex Convento delle Clarisse. L’iniziativa, realizzata per il secondo anno consecutivo in collaborazione con l’Accademia d’Arte Lirica di Osimo, propone un percorso musicale dedicato alle figure femminili del melodramma, attraverso arie e pagine celebri di Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi, Bizet, Leoncavallo e Puccini. Un omaggio alla donna nella sua forza, fragilità, passione e determinazione, raccontata dalla grande tradizione operistica.

Protagonisti sul palco saranno i solisti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo: Antonella Granata, Nadiia Kichula (soprani), Eleonora Filipponi (mezzosoprano), Hiroki Kono (tenore), Rza Khosrovzade (baritono), accompagnati al pianoforte da Alessandro Benigni. L’evento rappresenta un momento culturale di alto profilo, ma anche un’occasione di condivisione per la comunità, nel segno della valorizzazione del talento e della sensibilità artistica. Al termine del concerto è prevista un’apericena a cura della Pro Loco.

La prenotazione è consigliata al numero 338 6893607. La prevendita sarà attiva domenica 8 marzo dalle ore 16.30 fino all’inizio dello spettacolo presso l’Ex Convento delle Clarisse. Posto unico: 12 euro.

Con questa iniziativa, l’Amministrazione comunale conferma l’impegno nel promuovere eventi culturali di qualità e nel consolidare una collaborazione virtuosa con l’Accademia Lirica, che anche quest’anno arricchisce il calendario delle celebrazioni dedicate all’8 marzo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati