A Chiaravalle chiesta una zona a traffico limitato in via Verdi

CHIARAVALLE – L’Amministrazione comunale, con il supporto tecnico dei vigili urbani, ha inoltrato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti formale richiesta di autorizzazione per l’installazione di un varco elettronico lungo via Verdi.

L’obiettivo è escludere su tale via il transito (h24) degli autocarri di massa superiore a 35q, autoarticolati, autosnodati e autotreni, saranno esonerati dal divieto di transito i veicoli specificatamente autorizzati. Tutti quelli non autorizzati verranno sanzionati.

Già oggi sono in vigore diverse Ordinanze che non permettono la presenza dei mezzi pesanti su questa strada, esistono cartelli di divieto e vengono effettuati posti di blocco da parte della polizia municipale, ma tutto ciò non basta.

Via Verdi è la strada più trafficata della città e subisce, oltre al passaggio dei camion che sfuggono ai controlli, sia il traffico di attraversamento (veicoli che attraversano Chiaravalle per raggiungere altri luoghi) che quello interno (veicoli che si spostano all’interno del centro urbano). Una situazione che rende complicati controlli capillari ed efficaci.

Se il Ministero concederà l’autorizzazione richiesta, grazie all’installazione del varco elettronico bidirezionale sarà possibile eliminare definitivamente il passaggio dei camion da via Verdi; un’azione non più rinviabile che permetterà, nel tempo, una notevole diminuzione dei gas di scarico e dei rumori prodotti dai mezzi pesanti e, d’altra parte, un aumento della sicurezza e una migliore qualità della vita dei cittadini lì residenti e non solo.

