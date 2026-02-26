venerdì, Febbraio 27, 2026
Due escursionisti soccorsi dai Vigili del fuoco sul Monte La Croce

SASSOFERRATO – I Vigili del fuoco sono intervenuti per prestare soccorso a due escursionisti dispersi sul Monte La Croce.

La squadra di Fabriano, con l’ausilio dell’unità cinofila, ha individuato e raggiunto le persone, accompagnandole in sicurezza fino alla partenza del sentiero.

Successivamente i due escursionisti sono stati affidati al personale del Soccorso Alpino, che li ha condotti fino alla loro autovettura.

