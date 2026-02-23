lunedì, Febbraio 23, 2026
Cade da un albero, soccorso e portato in ospedale

JESI – I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 15 in località Tabano, per il soccorso ad una persona caduta da un albero.
La squadra di Jesi ha provveduto alla stabilizzazione su di una barella spinale dell’infortunato, affidandolo successivamente alle cure del personale sanitario per il trasporto in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.

 

