A Candelara arriva il Teatro botanico, erbari dal XVI al XVIII secolo

PESARO – Teatro Botanico. Erbari dal XVI al XVIII secolo. La mostra sarà inaugurata nella Sala del Capitano del Castello di Candelara domenica 22 marzo alle ore 18.15. Sono previsti oltre alla mostra interventi e un intermezzo musicale.

La mostra è ideata e curata da Aldo Tenedini e Lorenzo Fattori con la collaborazione di Paolo Alberto Del Bianco e di Lenka Dohnalkova .

“Chi sapesse le virtù delle piante, farebbe miracoli”: è quanto scrive Pietro Andrea Mattioli nei suoi Discorsi al Dioscoride, l’opera che l’ha consacrato come il botanico più famoso del XVI secolo.

“Teatro botanico” è una mostra di stampe botaniche originali che intende ricostruire un confronto tra alcune pagine di erbari storici che vanno dal 1500 al 1700, xilografie e incisioni su rame che trasformano la pianta in una immagine viva.

L’ esposizione si sviluppa in un breve viaggio attraverso i secoli, dalla Grecia Antica fino al Rinascimento e all’età moderna, con un focus sui grandi botanici europei del Rinascimento come Otto Brunfels, Leonhardt Fuchs, Hieronymus Bock e l’italiano Pietro Andrea Mattioli, che hanno contribuito all’evoluzione della botanica come scienza, fino ad arrivare alla stupefacente Maria Sibylla Merian e ai precisi disegni di Elisabeth Backwell. Un excursus che si conclude con la figura dello svedese Carolus Linnaeus, il fondatore della botanica moderna.

La botanica, in quanto scienza che studia le piante, ha una lunga tradizione che affonda le radici nella storia antica e si sviluppa attraverso le osservazioni, le teorie e le ricerche di molti studiosi. Fin dalle sue origini, è stata fortemente legata agli aspetti medico curativi nonché al collezionismo di piante e alla catalogazione delle specie, un aspetto che si riflette in molti erbari storici, che non solo sono opere scientifiche, ma anche artistiche e culturali.

Una storia che parte da Teofrasto, discepolo di Aristotele, considerato il padre della botanica, che descrisse le piante solo con le parole in Historia plantarum e De causis plantarum, passando per Dioscoride, medico e botanico romano, vissuto al tempo di Nerone, noto soprattutto per il suo erbario in cinque volumi De materia medica, punto di riferimento per la botanica medica in Europa per circa 1500 anni.

Solo alla fine del XV secolo e all’inizio del XVI secolo, con l’inizio del Rinascimento, la superstizione e la metafisica scomparvero gradualmente dalla fitoterapia. Apparvero alcuni eccellenti libri sulle erbe medicinali, riccamente illustrati. Più o meno nello stesso periodo, grazie a Paracelso, i preparati chimici fecero il loro ingresso nella medicina. Paracelso fu anche l’ultimo grande rappresentante della dottrina delle segnature, che può essere rintracciata già dall’antichità. La teoria dei segni sostiene che determinate forme, colori o proprietà delle piante forniscano un’indicazione dei loro effetti curativi: similia similibus curentur.

Nel XVI secolo furono fondati anche i primi orti botanici moderni, nel 1543 a Pisa da Cosimo de Medici e seguito poco dopo da Padova nel 1545, che viene considerato il piu antico del mondo dal momento che mantiene ancora oggi la sua sede rinascimentale. Si trattava di“horti medici”, ovvero giardini medicinali destinati alla ricerca e utilizzo delle piante officinali.

