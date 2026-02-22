Mentre taglia un albero finisce in un dirupo, soccorso e portato in ospedale

FABRIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in località Sant’Elia, nel comune di Fabriano, per soccorrere una persona caduta in un dirupo mentre era impegnata in operazioni di taglio di un albero con una motosega.

L’uomo, precipitato per alcuni metri e rimasto bloccato sotto alcuni rami, è stato raggiunto dai Vigili del fuoco che, utilizzando attrezzature SAF (Speleo Alpino Fluviali) e motoseghe, hanno provveduto a liberarlo ed a trasportarlo in una zona sicura.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 di Fabriano e Serra San Quirico, l’elisoccorso e i Carabinieri di Genga e Serra San Quirico.

Una volta stabilizzato, l’infortunato è stato elitrasportato all’ospedale regionale di Ancona per le cure del caso.

