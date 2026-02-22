L’Avis di Fabriano ha chiuso il 2025 con numeri positivi

Grazie anche alla piena operatività del Centro trasfusionale

FABRIANO – Nella sede comunale Avis di Fabriano, nel corso della Assemblea annuale, sono stati presentati i dati relativi all’attività dello scorso anno che conferma il trend costante dei risultati, sempre in positivo.

Il presidente, Sebastiano Paglialunga «Siamo una associazione in costante crescita, nel 2025 sono 142 i nuovi donatori, tra questi tanti giovani, sistema migliore per prepararsi a prevalere nelle sfide future, 2124 i donatori, 3892 le donazioni, con menzione particolare anche per quanto concerne le raccolte effettuate mediante la plasmaferesi, fattore ben evidenziato dal Direttore Uoc, Furlò.

Questo ultimo, trovando anche le concordi dichiarazioni dell’esponente dell’Avis della provincia e regione, Luciano Bano, ha dissertato su risultati che descrivono “una associazione coesa e premurosa delle esigenze del settore trasfusionale” ribadendo che l’esempio associativo Avisino costituisce un modello di come la nobiltà del gesto del donare crea benessere collettivo, ponendo tra le sfide prioritarie: “Il conseguimento dell’autosufficienza di farmaci plasmaderivati e l’incremento dei donatori più giovani per favorire il ricambio generazionale in una società in cui aumenta il processo di invecchiamento demografico”. Ragioni e temi che hanno trovato, nella sindaca Ghergo, nell’assessore Serafini e nella Consigliera reginale Biondi, le congratulazioni per i buoni risultati in termini di raccolta record di plasma, alta partecipazione dei donatori, trend positivi nelle donazioni e ruolo centrale nel sistema trasfusionale nazionale, oltre alla capacità dell’associazione di promuovere la cultura del dono e valori di solidarietà.

“Quindi una comunale che continua a crescere confermando il trend positivo in merito a donazioni e donatori, tornata ai livelli pre-Covid “Ringrazio – ha commentato il presidente Paglialunga- per la presenza della nostra Sindaca Daniela Ghergo, l’assessore alla Comunità e Solidarietà Maurizio Serafini, il Direttore dell’UOC Giuseppe Furlò, e la Consigliera regionale Chiara Biondi”, dopo aver rivolto il saluto di benvenuto a tutti i donatori, collaboratori e volontari presenti e aver ricordiamo i donatori deceduti: Maurizio Stroppa, Sandro Belli, Giancarlo Marinelli, Paola Martini, Enrico Mariani, Carla Pavoni, Mario Sentinelli, Giovanni Costagliola, Guido Speciale, Bruno Ballerini, Stefano Biocco, Fabrizio Scortichini, Lucia Manfredi, Lucio Fragiacomo, Giovanni Cerioni, Massimo Saloli”. A conforto degli esiti prodotti, Paglialunga ha elencato le attività svolte nel territorio comunale: il Capodanno in Piazza; il Torneo Città di Fabriano a cui hanno partecipato 300 ragazzi delle medie; a giugno i festeggiamento per l’80.mo anniversario di fondazione della Sede Avis Fabriano; la partecipazione alla Festa dello Sport; l’evento “Fabriano premia i Campioni del mondo” in collaborazione con l’amministrazione Comunale; la consegna di 14 borse di studio ai diplomati dell’anno scolastico 2024/2025 in tutti i 7 Istituti Superiori e l’incontro in sede con i donatori ai quali ogni anno viene consegnato un importante omaggio natalizio. “Abbiamo apprezzato – sono ancora parole del presidente avisino della città della carta – il coinvolgimento di tutti i cittadini e l’attaccamento verso un’Associazione, la più numerosa in termini di iscritti, che rappresenta tutte le anime e le qualità di una Città sempre pronta ad impegnarsi nel volontariato e nella solidarietà in molteplici forme ma tra le quali la Donazione del sangue la caratterizza come punto di riferimento in tutta la Regione Marche”.

Infine, Paglialunga, ha illustrato obiettivi e programmi: “Mantenere elevato il numero di donazioni; aumentare la sensibilizzazione e la promozione della donazione di sangue nel territorio; coinvolgere un numero maggiore di giovani nelle attività; l’Organizzazione di eventi di sensibilizzazione nelle scuole e con altre associazioni di volontariato e associazioni sportive, in queste ultime sono quattordici le Società che da anni, tra Mirasole, Rugby, Podistica, pattinaggio, pallavolo, Calcio Fabriano-Cerreto e Nuoto, asseconda e patrocina.

In chiusura di Assemblea, ma non certo per importanza, posto in risalto un altro dato davvero significativo, meglio ancora di eccellenza certificato dal Bilancio di fine anno altrettanto positivo per la Medicina Trasfusionale della AST di Ancona, con i Centri Trasfusionali degli Ospedali Fabriano e Senigallia che mantengono le attese, stabilizzando il significativo trend degli ultimi anni e con Fabriano ormai punto di riferimento del territorio provinciale per il supporto trasfusionale ai pazienti onco-ematologici.

