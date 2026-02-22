La cavalcata continua: la VL Pesaro batte Rimini (85-78) nello scontro al vertice

Di GIUSEPPE CRISTINI

PESARO – La cavalcata continua. E non è solo uno slogan, è una dichiarazione di forza. La Vuelle batte Rimini nello scontro al vertice e manda un messaggio chiaro al campionato: la testa è già alle grandi sfide, ma il controllo è totale.

Davanti a 6.900 tifosi, in un palazzo caldo e pulsante, Pesaro dimostra maturità e carattere. Dopo un avvio complicato, dal 4-13 iniziale arriva una reazione feroce: un parziale che ribalta tutto fino al 22-17 e cambia l’inerzia emotiva del match. È lì che si vede la squadra vera.

MVP e leader indiscusso Jazz Johnson. Non solo per i punti, ma per l’atteggiamento. Subisce fallo, si rialza e dà la mano all’avversario. Blackout al cronometro? Lui si isola e continua a riscaldarsi, concentrato, impermeabile al caos. Quando gli avversari tornano pericolosi, è il primo a rispondere presente. Leader tecnico e mentale.

Momenti chiave? La stoppata monumentale di Rino De Laurentiis che spegne un tentativo di rimonta e il recupero che incendia il palazzo per il +12. Gli sfottò tra Rimini e Pesaro fanno parte del folklore, ma in campo parla la sostanza.

Negli ultimi cinque minuti rientrano Buca e Tambo, Jazz ridà anima e ritmo, e un Tambone gigantesco mette la tripla che pesa come un macigno, poi serve l’assist decisivo ancora per De Laurentiis. È il sigillo su una partita intensa, fisica, bellissima.

Pesaro vince, convince e controlla. La cavalcata (85-78) continua. E ora nessuno può far finta di non vedere.

