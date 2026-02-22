La 26^ Settimana di raccolta del farmaco nella provincia di Ancona conferma la solidarietà verso i bisognosi

Di MASSIMO CORTESE

ANCONA – Si è conclusa la 26^ Settimana di Raccolta del Farmaco promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico. Vengono raccolti farmaci “da banco”, senza obbligo di ricetta medica, durante una intera settimana, anche se i volontari si sono avvicendati prevalentemente nella giornata di sabato 14 febbraio. In ogni farmacia, grazie all’opera dei numerosi volontari, alla disponibilità dei farmacisti e alla generosità di chi ha donato un prodotto, una associazione ben precisa è stata individuata a ricevere i farmaci per le persone che vi si rivolgono. In breve, si mette in atto una vera e propria filiera della solidarietà, il cui risultato finale è un beneficio per le persone che per difficoltà economiche difficilmente riuscirebbero a ottenere i farmaci di cui hanno bisogno, quando non sono supportati dal Sistema Sanitario Nazionale.

La solidarietà – si sa- è contagiosa ed è bello vedere che, con il passare degli anni, la risposta dei cittadini all’iniziativa non si fa attendere. Anche nell’edizione di quest’anno, la ventiseiesima, vi è stata una crescita della raccolta.

Veniamo allora ai dati del corrente anno. Sono oltre 670.000, pari a un valore superiore a 6 milioni di euro, le confezioni di medicinali donate durante la 26ª edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico.

Nelle 75 farmacie della provincia di Ancona che hanno aderito all’iniziativa sono state raccolte 8.748 confezioni di farmaci ( più 1% rispetto al 2025) per un valore di Euro 82.384 (più 10% rispetto al 2025). Nelle Marche, il numero di medicinali raccolti è stato di 23.937 per un valore di Euro 221.934; che contribuiranno a curare 10.262 persone aiutate da 92 realtà del territorio regionale.

Arrivederci quindi al prossimo anno, senza dimenticare che il Banco Farmaceutico è presente tutto l’anno in tante opere di sensibilizzazione, prima fra tutte la raccolta dei farmaci non scaduti.

Quando si mette in moto la solidarietà, ci si rende ben presto conto che basta poco per mostrare l’importanza di desiderare di fare qualcosa per quello che una volta veniva definito il Bene Comune.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati