Incendio in un centro commerciale subito domato dai Vigili del fuoco / VIDEO

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti in via Miano, ad Ancona, per l’incendio della copertura di un centro commerciale.

Per l’incendio che ha interessato il tetto del ristorante, situato nel centro commerciale, sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Ancona, supportate da autobotte e autoscala.

L’incendio è stato spento, subito dopo sono state avviate le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’area interessata, finalizzate ad eliminare eventuali focolai residui ed a garantire la completa sicurezza della struttura.

L’area è stata evacuata per consentire le operazioni di spegnimento. Non si segnalano persone coinvolte.

Presenti sul posto gli agenti della Polizia Locale.

