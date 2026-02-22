Incendio in un appartamento, pronto intervento dei Vigili del fuoco

FALCONARA MARITTIMA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 9 in via Liguria per un incendio sviluppatosi al primo piano di una palazzina di quattro piani.

La squadra di Ancona, intervenuta con due autobotti e un’autoscala, ha provveduto allo spegnimento delle fiamme ed alla messa in sicurezza dell’area interessata.

Non si registrano persone ferite.

L’abitazione è stata dichiarata non fruibile fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Presenti sul posto presenti anche le Forze dell’ordine.

