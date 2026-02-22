Escursionista si infortuna sul Monte Catria, soccorso e portato in ospedale

FRONTONE – I Vigili del fuoco di Cagli sono intervenuti poco dopo le ore 12 sul Monte Catria per soccorrere un escursionista infortunatosi a un arto inferiore.

I Vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario del 118, giunto sul posto con l’elisoccorso Icaro 2, e con il personale del Soccorso Alpino, provvedendo all’assistenza, alla stabilizzazione ed alle operazioni di imbarellamento dell’infortunato.

Il fatto è accaduto lungo il sentiero che dal rifugio La Vernosa sale sulla cima del Catria.

Al termine delle operazioni, l’escursionista è stato elitrasportato all’ospedale di Fabriano per le cure del caso.

