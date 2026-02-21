Tre persone arrestate a Jesi dai Carabinieri per furto aggravato

JESI – Questa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Jesi hanno arrestato in flagranza di reato tre uomini di nazionalità rumena (di 30, 39 e 44 anni) tutti gravati da precedenti specifici, ritenuti responsabili in concorso di furto aggravato. L’operazione è scattata nel cuore della nottata allorquando è stato segnalato il furto di un furgone, avvenuto alle ore 02:30, prelevato dal parcheggio interno di una ditta di noleggio di carrelli elevatori con sede a Loreto.

I militari di Jesi erano già sulle tracce di malviventi autori di numerosi furti nel territorio della Vallesina, il cui modus operandi presupponeva proprio il preventivo furto di auto, furgoni o targhe per poi compiere indisturbati le proprie incursioni presso esercizi pubblici (puntando principalmente a slot machine e macchine cambiamonete) ed abbandonare subito dopo il veicolo utilizzato.

Furti di questa tipologia, infatti, si sono verificati nel recente periodo, oltre che a Jesi, anche a Morrovalle (MC), Loreto, Falconara Marittima, Potenza Picena (MC) oltre ad alcune località in Abruzzo. Il dispositivo messo in campo quindi dai militari dell’Arma di Jesi, integrato da equipaggi del Nucleo Investigativo e della Sezione Radiomobile di Ancona, proprio partendo dalle informazioni già acquisite e dall’evento accaduto poco prima a Loreto, ha permesso di localizzare e bloccare i tre sospettati mentre facevano rientro nelle loro abitazioni, site nel capoluogo dorico. Il furgone rubato è stato immediatamente recuperato. Sono in atto accertamenti finalizzati a definire le eventuali responsabilità dei 3 stranieri nella commissione degli altri episodi delittuosi citati. I tre arrestati, al termine delle operazioni di fotosegnalamento e verbalizzazione, sono stati quindi condotti a Montacuto in attesa della convalida.

Trattandosi di provvedimento precautelare adottato nella fase delle indagini preliminari, a favore delle persone arrestate vige il principio di non colpevolezza, sino a sentenza definitiva di condanna.

