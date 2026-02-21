sabato, Febbraio 21, 2026
CRONACAIN PRIMO PIANOJESI

Sottotetto in fiamme, pronto intervento dei Vigili del fuoco

JESI – I Vigili sono intervenuti in via Zara per l’incendio di un sottotetto di una palazzina di due piani.
Sul posto le squadre di Jesi e Ancona, con autobotte e autoscala, hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

 

