Quando la solitudine si accompagna all’autoironia

Del valore letterario, in particolare su quello poetico, ho ampiamente scritto su Fabio Dainotti (Presidente onorario della Lectura Dantis Metelliana) ai tempi della sua raccolta “L’albergo dei morti” (Manni Editore, 2023).

Ora nella sua ultima “Per gente sola” (Book Editore) lascio la miglior valutazione a Vincenzo Guarracino (nella postfazione): “Leggere queste pagine significa attraversare una mappa di solitudini che non è mai astratta, ma concreta (…) Non c’è compiacimento, ma piuttosto la misura severa di chi conosce la poesia come esercizio di verità. Ogni testo sembra aprirsi su una scena minima: una camerata estiva che si svuota. (…) Eppure, in queste immagini così semplici vibra una universalità disarmante (e vibrante, aggiungo).

Dainotti non costruisce metafore lontane: il suo passo narrativo, nitido e piano, restituisce la realtà come un mosaico di frammenti. C’è ironia amara, a tratti un sorriso sghembo, ma soprattutto un’ostinata “pietas” che non abbandona mai i suoi personaggi. (…) In questo libro non c’è solo la voce del poeta maturo, ma anche quella dell’uomo che ha imparato a guardare i propri simili con fraternità dolorosa. La poesia diventa qui un atto di prossimità: non redime, ma accompagna.

E proprio in questa capacità di accompagnare, senza trasmettere salvezze, risiede la sua forza più autentica”: E ancora, dal tema dell’isolamento e quello della desolazione Luigi Fontanella (dalla sua prefazione) nota: “Nel libro di Dainotti dominano la rêverie e la solitudine (…) qui da intendere anche come contrapposizione alla follia o magari alla follia. (…) Credo che in questa atmosfera tra l’esserci e il non esserci, ossia tra presenza e assenza, risieda il fascino particolare e umbratile della poesia del Nostro (…) straordinario interprete “dell’understatement”, quanto di una accattivante “obsolescenza” di gozzaniana memoria e altri significativi poeti contemporanei” Un testo esplicativo tratto della raccolta di Fabio Dainotti: “Questo è, disse il vecchio in carrozzella,/ volevo diventare un letterato/ e scrivo a stento lettere,/ un tempo, adesso mail;/ volevo diventare un lottatore,/ e sono debolissimo;/ un investigatore,/ e non riesco a trovare il calzino/ compagno, al mattino;/ volevo sposare una donna procace,/ e son, rimasto solo, alla fin fine.”

A Dainotti Fabio, voto sette e mezzo. Amen.

