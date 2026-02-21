Presentato a Milano il docufilm su Gianni Clerici con la città di Jesi protagonista

MILANO – Si chiama ‘Ho scelto il tennis, Gianni Clerici il cantore della bellezza’ ed è il docufilm dedicato al popolare giornalista, scrittore e storico del tennis italiano.

A celebrare l’uomo e lo sportivo ieri a Milano per l’anteprima del docufilm, insieme al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, è intervenuto il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo, nonché il presidente e la vice presidente del ‘Club delle balette‘, rispettivamente Marco Gilardelli e Carla Saveri, oltre al regista Francesco Zarzara e ad altri esponenti delle istituzioni dei territori coinvolti.

Il progetto è inserito nella programmazione culturale ufficiale delle Olimpiadi di Milano e Cortina 2026, in considerazione del fatto che Gianni Clerici è posizionando come figura d’eccellenza culturale italiana nello sport.

La presenza di Jesi non è stata casuale. Nella nostra città, come noto, sono state infatti rinvenute nove “balette”, antesignane delle palline da tennis per il gioco della pallacorda nel ‘500. E proprio Gianni Clerici aveva avuto l’idea di realizzare un apposito “Club delle balette” che riunisce le città che hanno in dote tali palline.

“A Jesi – ha avuto modo di ricordare il sindaco Lorenzo Fiordelmondo – lo sport è stato la meccanica che ha aiutato la città a conoscersi, a crescere, a collaborare, a lavorare insieme, insomma è stato un aggregatore di cittadinanza ed un fattore culturale e storico. Il ritrovamento delle balette conservate nella nostra Pinacoteca, come pure questo racconto della nostra città, a Milano, lo stanno a dimostrare. Tra l’altro lo sport a Jesi ha generato talenti in numerose discipline, come nel calcio con Roberto Mancini e Luca Marchegiani, ma soprattutto nella scherma con ben 28 medaglie olimpiche. Ecco perché per noi il tema olimpionico è un tema di casa e ci piace oggi essere qui. Ringrazio Carla Saveri per avere fattivamente contribuito ad offrire a Jesi questa opportunità”.

