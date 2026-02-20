Addio a Nicola Di Francesco, una vita al servizio del giornalismo marchigiano

JESI – Si è spento oggi, a 86 anni, Nicola Di Francesco, un pilastro delle istituzioni giornalistiche della nostra regione. Per quasi trent’anni ha rappresentato la memoria storica e l’anima progettuale dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche. Una vita al servizio del giornalismo marchigiano.

Se oggi l’Ordine delle Marche ha una struttura solida ed una storia documentata, lo dobbiamo in gran parte alla sua dedizione silenziosa ma costante.

La sua storia all’interno dell’Ordine inizia il 28 giugno 1986, quando viene eletto nel primo Consiglio. Da quel momento, il suo legame con l’istituzione diventa indissolubile. Tesoriere instancabile: ha ricoperto questo delicato incarico quasi ininterrottamente per oltre vent’anni (eletto nel 1986, 1989, 1992, 1995, e ancora nel 2001, 2004 e 2007).

La sua gestione è stata sinonimo di dedizione assoluta. Nel 2010 viene eletto vicepresidente, carica confermata nel 2013, anno che ha segnato il suo ultimo mandato ufficiale. Nicola Di Francesco non si è limitato alla gestione amministrativa. La sua lungimiranza lo ha portato a essere l’ideatore e il promotore della Fondazione dei Giornalisti Marchigiani, uno strumento nato per sostenere la categoria, promuovere la formazione e guardare al futuro della professione. Inoltre, è stato il “biografo” dell’Ordine.

Grazie alla sua cura meticolosa, sono nati i volumi rievocativi per il ventennale e il trentennale della costituzione dell’Ordine marchigiano. Questi libri non sono semplici cronache, ma atti d’amore verso la professione, permettendo alle nuove generazioni di non perdere il filo della propria storia. Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche si unisce al cordoglio della famiglia.

