La Basilica ritrovata di Vitruvio, ad Urbino una conferenza del professor Oscar Mei

URBINO – L’Istituto. Raffaello di Urbino ha avuto il privilegio di essere il primo istituto scolastico ad accogliere il professor Oscar Mei dopo l’eccezionale individuazione della Basilica descritta da Vitruvio nel De Architectura, riportata alla luce a Fano nel gennaio 2026.

Un riconoscimento importante, che testimonia l’impegno della scuola nel promuovere cultura, ricerca e un dialogo costante con il territorio.

L’Aula Magna, colma di studenti e insegnanti, ha seguito con grande partecipazione l’intervento del docente di Archeologia classica dell’Università di Urbino Carlo Bo, nonché Coordinatore scientifico del Centro Studi Vitruviani.

La mattinata si è distinta per l’equilibrio tra rigore accademico, chiarezza espositiva e capacità di coinvolgere il pubblico. Il Professor Mei ha tracciato un ritratto vivido di Vitruvio, evidenziandone il ruolo fondamentale nella storia dell’architettura e l’impronta profonda lasciata nel corso dei secoli, con particolare riferimento al Rinascimento italiano e, in modo speciale, a quello urbinate.

Attraverso i riferimenti a Laurana, Francesco di Giorgio e Raffaello, ha mostrato come i principi vitruviani — armonia, proporzione, misura — abbiano contribuito a definire l’estetica e il linguaggio architettonico tra Quattrocento e Cinquecento.

Uno dei momenti più attesi è stato il racconto dettagliato delle fasi che hanno condotto alla scoperta della Basilica: un percorso fatto di ricerche, intuizioni, verifiche sul campo e collaborazioni interdisciplinari.

Mei ha saputo restituire la complessità e la bellezza del lavoro archeologico, catturando l’attenzione degli studenti e mostrando come la disciplina sia un intreccio di metodo, osservazione e passione.

L’interesse del pubblico è stato evidente: numerosi studenti hanno posto domande pertinenti, dimostrando curiosità per il procedimento scientifico, per la ricostruzione storica e per il rapporto tra fonti antiche e indagine moderna.

Anche i docenti hanno espresso apprezzamento per la profondità dell’incontro, riconoscendone il valore formativo e la capacità di intrecciare storia, arte e scienza. Un gesto simbolico: l’arte come ponte tra passato e presente.

Nella parte conclusiva dell’evento, il Dirigente Daniele Piccari ha donato al Professor Mei un’opera realizzata da Giò Ross (Giovanni Rossi), docente di Storia dell’Arte dell’Istituto e membro del Club UNESCO di Urbino e del Montefeltro.

Il lavoro artistico, ispirato proprio alla recente scoperta, vuole rappresentare un ponte ideale tra archeologia e creatività contemporanea, tra memoria storica e interpretazione attuale. Un incontro che lascia un segno.

La mattinata si è chiusa tra applausi e sincera gratitudine, lasciando negli studenti e nei docenti la sensazione di aver vissuto un momento di autentico arricchimento culturale. Essere la prima scuola ad accogliere il Professor Mei dopo una scoperta di tale rilievo costituisce un motivo di orgoglio per l’Istituto Raffaello, che ancora una volta si conferma luogo privilegiato di incontro tra conoscenza, ricerca e creatività.

