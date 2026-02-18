Auto contro uno scuolabus, i feriti soccorsi e portati in ospedale

SASSOCORVARO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 13 in via Provinciale, in località Mercatale di Sassocorvaro Auditore, per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura ed uno scuolabus.

La squadra dei Vigili del fuoco di Macerata Feltria ha provveduto all’estrazione della conducente dell’autovettura, rimasta incastrata nell’abitacolo, in collaborazione con il personale del 118.

Alcuni dei bambini presenti sullo scuolabus sono stati presi in cura dal personale sanitario.

Presenti tre ambulanze ed i Carabinieri di Urbino per i rilievi di competenza.

