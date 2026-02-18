A Jesi si rinnovano gli impianti semaforici

JESI – Via alla progettazione per riqualificare tutti gli impianti semaforici della città. Lo ha deciso la Giunta comunale che, nella sua ultima seduta, ha dato mandato a JesiServizi di procedere con la progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva.

Si partirà da quelli di Viale della Vittoria, con l’obiettivo di una migliore fluidificazione del traffico, tenuto conto che l’ammodernamento dei semafori delle intersezioni è considerato, come più volte illustrato, propedeutico al primo intervento di ridisegno della sede stradale. Una volta noto l’importo dei lavori, si provvederà a definire le modalità attuative ed economiche di esecuzione.

La delibera si inquadra nel più ampio accordo che il Comune ha stipulato a suo tempo con la società controllata JesiServizi relativa alla gestione della pubblica illuminazione cittadina, comprensiva proprio degli impianti semaforici. E tenuto conto della vetusta degli stessi, soggetti a ripetuti malfunzionamenti con difficoltà addirittura nel reperimento dei componenti di ricambi, si è ritenuto opportuno dare vita ad un rinnovo urgente del parco semafori, con impianti moderni, rispettosi anche della normativa in materia di barriere architettoniche, e capaci di essere puntualmente tarati per fluidificare al meglio il traffico veicolare. Aspetto quest’ultimo che, con gli impianti attuali, da tempo non era più possibile assicurare.

L’intervento sarà finanziato con le economie che la JesiServizi ha generato dai lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati