Presentata in Regione la 21ª edizione dei Campionati Italiani Paralimpici Indoor e Lanci invernali

ANCONA – Si è tenuta presso la sede della Regione Marche, nella Sala Li Madou, la conferenza stampa di presentazione della 21ª edizione dei Campionati Italiani Paralimpici di Atletica Leggera Indoor e dei Campionati Italiani di Lanci Invernali, in programma al Pala Casali e Campo sportivo Italico Conti di Ancona il 20 e 21 febbraio 2026, organizzati dall’Anthropos di Civitanova Marche sotto l’egida della Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES) e con il patrocinio della Regione Marche e del Comune di Ancona.

All’incontro sono intervenuti l’Assessore regionale allo Sport Tiziano Consoli, l’Assessore regionale alle Disabilità Paolo Calcinaro, il vice Sindaco di Ancona Giovanni Zinni, il vice Presidente vicario del CONI Marche Marco Porcarelli, il Presidente della FIDAL Marche Fabio Romagnoli, il Presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico Luca Savoiardi, la Delegata regionale FISPES Anna Maria Mencoboni, il Consigliere federale in rappresentanza degli atleti Assunta Legnante, il Garante delle Marche per i diritti della persona Giancarlo Giulianelli,.

L’assessore regionale allo Sport, Tiziano Consoli, si è detto molto onorato di presentare a nome della Regione Marche la 21ª edizione di questi Campionati, augurando a tutti gli atleti partecipanti due giornate di grandi soddisfazioni ed evidenziando il ruolo determinante e di eccellenza svolto dall’Anthropos. “Una manifestazione – ha dichiarato Consoli – che incarna inclusione, resilienza ed eccellenza sportiva. Ancona si conferma capitale nazionale dell’atletica paralimpica, grazie a strutture all’avanguardia e a una rete di società e atleti che rappresentano un modello per tutto il Paese”.

“Le Marche sono terra di campioni – ha continuato Consoli – come dimostra Assunta Legnante, simbolo di determinazione e orgoglio regionale, accanto a tante altre discipline che rendono il nostro territorio protagonista nello sport paralimpico.

Questo appuntamento porterà ad Ancona centinaia di atleti, tecnici e famiglie, generando un’importante ricaduta economica e promuovendo la bellezza e l’accoglienza della nostra regione. Per noi lo sport è un potente strumento di crescita, promozione turistica e affermazione di valori autentici, capace di rendere le Marche una regione sempre più inclusiva e senza barriere”.

E’ intervenuto anche l’assessore regionale alle Politiche sociali e alle disabilità, Paolo Calcinaro, il quale ha sottolineato la funzione inclusiva di questa manifestazione sportiva. “Ho già avuto modo in passato di assistere a eventi simili in qualità di sindaco e ho potuto constatarne l’importanza formativa ed educativa, anzitutto sotto l’aspetto della competizione, perché per tanti ragazzi è importante essere inseriti fortemente nel contesto sportivo. Questa, in particolare, sarà inoltre un’ottima opportunità per creare momenti di incontro e scambio e per stringere legami tra le varie società e tra le stesse famiglie che accompagnano i ragazzi”.

Al saluto dei rappresentanti delle federazioni sportive si è aggiunto quello dello special ambassador dell’evento, la sette volte campionessa del mondo di getto del peso e plurimedagliata paralimpica, Assunta Legnante che ha sottolineato la grande qualità di questi campionati italiani ed auspicato una forte presenza di pubblico al Pala Casali.

Ha concluso il presidente di Anthropos Civitanova, Nelio Piermattei: “Siamo alla quattordicesima edizione organizzata dalla nostra società sportiva grazie alla fiducia accordataci dalla Fispes. Una crescita esponenziale del movimento con atleti che provengono praticamente da tutte le regioni italiane, registrando ogni anno non solo nuovi record nazionali ma anche europei a dimostrazione dell’eccellente livello dell’atletica paralimpica italiana”.

L’evento vede la collaborazione della FIDAL Marche, del Comune di Ancona, della Regione Marche, della Protezione Civile Regionale e di numerosi volontari.

Inserita nel calendario ufficiale federale, la competizione assegnerà i titoli italiani di specialità e sarà valida ai fini del riconoscimento delle prestazioni per il ranking mondiale.

Il programma

Giovedì 19 febbraio : arrivo società e atleti

: arrivo società e atleti Venerdì 20 febbraio : mattino: riscaldamento indoor pomeriggio: gare indoor e outdoor

: Sabato 21 febbraio : mattino: gare indoor e outdoor pomeriggio: gare outdoor

:

Tanti i big dell’atletica paralimpica nazionale: dalla sette volte campionessa del mondo di getto del peso Assunta Legnante (3 ori e 3 argenti in quattro paralimpiadi) all’Oro di Parigi nel lancio del disco Oney Tapia, dalla velocista Ambra Sabatini (Oro a Tokyo nei 100 metri) che si cimenterà nel salto in lungo fino al colonnello Carlo Calcagni reduce da tre ori ai mondiali militari in Ecuador nel frame runner, a Marco Cicchetti doppio campione del mondo a Nuova Delhi nei 200 piani e nel salto in lungo e al mezzofondista Ndiaga Dieng Oro negli 800 metri piani ai mondiali di Nuova Delhi.

Il successo dell’evento continua a crescere, facendo registrare numeri record di partecipazione e confermando la centralità delle Marche nel panorama sportivo paralimpico italiano.

