Da Fano all’Europa: quattro ballerini della New Latin Academy sul palco con Sheila Haxhiraj verso l’Eurovision

FANO – La musica internazionale incontra il talento fanese. La cantante albanese Sheila Haxhiraj, vincitrice di X Factor Albania nel 2012 e concorrente del Grande Fratello VIP Albania nel 2021, terza classificata al Festivali i Këngës (FiK), ha scelto quattro insegnanti della New Latin Academy di Fano come ballerini ufficiali per la sua nuova avventura artistica.

Si tratta di Giuseppe Miraglia, Mattia Diamantini, Caterina Carloni ed Elisa Carnaroli, professionisti della scuola fanese affiliata al comitato regionale ASI Marche, che stanno accompagnando l’artista in un percorso di grande prestigio internazionale.

Sheila è attualmente in gara al San Marino Song Contest 2026 con il brano “Zemra e tokës”: in caso di vittoria rappresenterà la Repubblica all’Eurovision Song Contest 2026, in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio prossimo. Un traguardo di altissimo livello, reso ancora più significativo dal percorso di selezione: oltre 800 candidati provenienti da tutto il mondo e un posto già conquistato tra i primi 40, a conferma del forte apprezzamento per il progetto musicale e artistico che è stato presentato dal Team.

In questa enorme selezione, determinante è stata l’esibizione di domenica scorsa, tenutasi sempre a San Marino e impreziosita dalla coreografia firmata da Giuseppe Miraglia, che ha permesso al team di accedere alla semifinale. Ora l’obiettivo è chiaro: conquistare un posto nella finale del 6 marzo del San Marino Song Contest, che sarà presentata da Simona Ventura.

“Siamo molto emozionati” ammette Giuseppe Miraglia. “E’ in assoluto la prima volta che dirigo la coreografia per un’artista internazionale e l’emozione è enorme, come del resto il senso di responsabilità. Sono però molto contento del lavoro svolto sino ad ora, ed anche del modo in cui la coreografia valorizza a pieno Sheila”.

Dello stesso avviso anche Mattia Diamantini: “questi traguardi sono frutto di un Team dinamico e che si mette in gioco. Sapevamo che i risultati sarebbero arrivati con il duro lavoro ed ora stiamo iniziando a raccogliere i frutti di quanto abbiamo nel tempo seminato anche grazie a impegno e dedizione di ognuno di noi”.

Per i quattro ballerini fanesi, protagonisti di un’esperienza che rappresenta un importante salto di qualità nel loro percorso professionale, la formazione e il lavoro svolto sono quindi una costante che da anni è sempre in crescita. Il percorso formativo che viene portano avanti è costruito con studio, determinazione e visione, che contribuisce a portare la New Latin Academy sempre più in alto nel panorama nazionale e internazionale della danza. Un sogno che prende forma passo dopo passo, tra palcoscenici prestigiosi e nuove sfide europee.

