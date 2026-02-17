Appartamento in fiamme all’ultimo piano di una palazzina
COLLI AL METAURO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 17 in piazza 1° Maggio, nel comune di Colli al Metauro, per l’incendio di un appartamento situato all’ultimo piano di una palazzina di tre livelli.
Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di Fano, con il supporto di personale della Sede Centrale di Pesaro con autobotte e autoscala.
Le operazioni di spegnimento hanno interessato l’abitazione coinvolta, evitando la propagazione delle fiamme agli altri piani dello stabile.
Nel corso dell’intervento, la squadra ha inoltre prestato assistenza, insieme al personale del 118, ad una persona con disabilità residente al primo piano.
Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.