Colori, sorrisi e allegria, un successo il Carnevale Pergolese

PERGOLA – Nonostante la pioggia abbia accompagnato la mattinata fino al primo pomeriggio, il centro storico di Pergola domenica si è acceso di colori, sorrisi e allegria. Coriandoli nell’aria, musica travolgente e maschere spettacolari hanno trasformato la città in un’esplosione di festa.

Un grande successo ha riscosso il Carnevale Pergole organizzato dall’Amministrazione comunale.

Dai romani degli amici della frazione di Cartoceto, ai cinesi vincitori del premio come miglior maschera di gruppo, passando per i mitici RIS dei ragazzi del Centro Margherita, fino ai gruppi delle scuole: ogni costume ha raccontato creatività, impegno e voglia di stare insieme.

Tantissime famiglie hanno scelto di trascorrere una domenica speciale a Pergola, dimostrando che quando c’è entusiasmo non esiste nuvola che tenga. Un grazie di cuore alle attività del centro storico che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, regalando un dolce di Carnevale a tutti i mascherati: un gesto semplice, ma pieno di calore.

Un’apposita giuria, composta dalla Dirigente Scolastica dell’I.C. Binotti Prof.ssa Fiorucci, dalla rappresentante dei commercianti Nedi Nicoletti e dall’Assessore Principi, ha premiato la miglior maschera di gruppo, la miglior maschera singola e la categoria bambini, con riconoscimenti offerti dalle attività del centro.

Musica, animazione del Carneval Family Show, getto di caramelle e una vera tempesta di coriandoli hanno reso l’atmosfera semplicemente magica. Perché il Carnevale è questo: un momento in cui si torna tutti un po’ bambini e insieme si fa splendere la comunità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati