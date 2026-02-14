Per Giuseppe Langella e Tania Di Malta cosa resta da fare ai poeti

Di TIBERIO CRIVELLARO

Continuare per la centesima volta a ripetere che la poesia è in crisi, per la millesima che i relativi lettori sono sempre più rarefatti non significa che tale denuncia diventi solamente accusa. Intanto quanti sono i poeti che pubblicano poesia da incuriosire i distratti, le mosche bianche che entrano nelle librerie bell’apposta? É internet o Amazon che fregano i clienti?

Via non diciamo cavolate, tanto i social quanto la moolto discutibile Amazon fatturano in ben altri mercati. E allora che fare? Chi ci può dare indicazioni utili a sperare in un futuro più poetico? Eccovi una dritta per una terapia in merito: “Cosa resta da fare ai poeti – Poesia civile e lente bifocale”, libro edito dalle Edizioni La Scuola Di Pitagora di Napoli. I due autori: Giuseppe Langella, (già Ordinario di Letteratura Contemporanea all’Università Cattolica di Milano) e Tania Di Malta di Porto Empedocle (la Vigata del Commissario Montalbano, creatura del compianto Andrea Camilleri), anch’essa amorevole detective, autrice di numerose raccolte poetiche. Gli autori si son spesi in due lunghi saggi che vi consiglio caldamente di leggere, sennò la “medicina” prescritta non funziona. Siate studenti! Riassumere 157 pagine in due battute sarebbe un’impresa dato l’esiguo spazio per una recensione.

Ma una pista da seguire, ve la indico: “Con da Saba, oltre Saba” (di Langella) è la prima; il giovane poeta l’aveva prevista, già ai suoi tempi, aveva intuito “un prossimo nefasto tempo per la poesia”. Mentre la “lente bifocale” (del titolo) è quella metafora che suggerisce certi dettagli della (odierna) quotidiana realtà nel più ampio contesto della tematica che questo libro suggerisce. Il contenuto dei due saggi è un’attenta analisi di significanti simbolici che il sociale enuncia assieme alla spinosa realtà di una sanità pubblica schiacciata da quella privata. Si, perché le due cose vanno assieme nella “crisi” proposta dal titolo del libro. Leggendo lo capirete.

Il testo è una “bussola” per orientarsi sul (come) fare poesia oggi, orienta verso l’impegno diretto del poeta a considerare questo tempo come disagio non solamente sociale, ma anche mentale; una “chiamata alle armi” contro le “guerre mondiali a pezzi”. Fare non solo poesia “estetica”; ma anche recuperare un’identità che va a perdersi. Gli altri capitoli più indicativi di Langella: “Il punto sulla poesia civile”, “Armi di distrazione e nuove dipendenze. Paradossi”, “La visione annebbiata e la cooperazione interpretativa del lettore”; quelli della Di Malta: “La casa smarrita”, “La poesia civile fra ricordo, virtualità e memoria autobiografica”, “Schema esplicativo della poesia della lente bifocale”, “Il riconoscimento del nemico”. Dunque i poeti escano dalla complessità dell’odierna “foresta” con responsabilità, facendo autentica poesia.

GIUSEPPE LANGELLA – TANIA DI MALTA

COSA RESTA DA FARE AI POETI

Poesia civile e lente bifocale – Edizioni La Scuola Di Pitagora

