Il Pd delle Marche lancia il calendario delle iniziative per i prossimi 3 mesi

Approvato all’unanimità il regolamento dei congressi provinciali

CHIARAVALLE – Si è riunita questo pomeriggio, presso il centro culturale l’Isola di Chiaravalle, la Direzione regionale del PD Marche, in cui è stato approvato all’unanimità il regolamento per i congressi provinciali e locali, dopo l’individuazione delle finestre congressuali da parte della direzione nazionale dello scorso 6 febbraio.

In seguito al recente commissariamento della Federazione di Fermo la Direzione ha ribadito che anche questo territorio sarà inquadrato nelle tempistiche degli altri congressi in maniera ordinaria come gli altri territori.

La Segretaria ha inoltre lanciato un calendario delle iniziative politiche che si svolgeranno nei prossimi 3 mesi. Sul NO al referendum sulla giustizia, previsti già alcuni appuntamenti in tutte le province: venerdì 20 febbraio a Jesi, martedì 24 febbraio a Serra de’ Conti, sabato 7 marzo a Corridonia, venerdì 13 marzo a Sant’Elpidio a Mare, sabato 14 marzo a Vallefoglia, lunedì 16 marzo ad Ascoli Piceno. Prevista per il 25 marzo un’iniziativa regionale del Comitato regionale per il NO, ad Ancona, alla quale il PD Marche aderisce pienamente.

Altre importanti iniziative sono già in cantiere: domenica 15 febbraio mattina, il PD Marche aderirà, insieme alle Donne Democratiche delle Marche, alla mobilitazione nazionale promossa dai Centri antiviolenza e dalle associazioni femministe in piazza Roma, ad Ancona, contro la proposta di legge Bongiorno; il 19 febbraio, in streaming online, ci sarà un incontro sulle questioni che affliggono l’Iran, organizzato dal tavolo di lavoro su Pace, Diritti Umani e Migrazione del PD Marche, guidato da Anna Rosa Cianci; a fine marzo, un appuntamento a Porto San Giorgio sulla casa con il responsabile PD nazionale Pierfrancesco Majorino e il responsabile GD nazionale Mattia Santarelli; l’11 aprile, un’iniziativa di ascolto sulla sanità regionale insieme al PD Valmusone.

Prosegue inoltre la stretta collaborazione con il gruppo consiliare regionale: annunciata l’attivazione di una newsletter di partito che includerà tutte le news sull’attività del gruppo consiliare del PD congiuntamente a quelle del partito regionale. Saranno calendarizzate a breve due Direzioni regionali dedicate al Piano regionale sui rifiuti e alla sanità regionale. Infine, nel mese di aprile, il PD Marche ospiterà il gruppo PD alla Camera dei Deputati, guidato da Chiara Braga, per un incontro con focus sulle aree interne, grazie alla collaborazione con l’on. Augusto Curti.

“Con questa Direzione dimostriamo con convinzione la volontà concreta di mettere il massimo impegno unitario e collettivo per il rilancio dell’attività del partito sulle lotte e sui temi che ci stanno più a cuore. Attraverso la stretta collaborazione con i livelli territoriali del partito, i consiglieri regionali, i parlamentari e tutti i nostri rappresentanti istituzionali”, ha dichiarato la Segretaria regionale PD Marche Chantal Bomprezzi.

