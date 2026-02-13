Una persona soccorsa all’interno di un cantiere ferroviario e portata in ospedale

FABRIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 15:25 circa nel comune di Fabriano per soccorrere una persona all’interno di un cantiere ferroviario.

La squadra di Fabriano ha operato sul posto per prestare assistenza alla persona rimasta ferita a seguito dell’impatto con una trave in acciaio.

Il ferito, è stato affidato al personale sanitario del 118 e, successivamente, elitrasportato all’ospedale regionale di Torrette.

Presenti sul posto anche i Carabinieri.

