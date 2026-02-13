Spaccia a Sassoferrato cinquanta euro falsi in un bar, denunciato dai Carabinieri

SASSOFERRATO – I militari della Stazione Carabinieri di Sassoferrato, a conclusione di immediate indagini, hanno denunciato in stato di libertà un ventenne rumeno, pregiudicato e senza fissa dimora, reo di aver effettuato un pagamento con una banconota da 50 euro falsa in un bar del centro. I fatti risalgono allo scorso 6 febbraio, allorquando l’uomo si era recato al bar dello sport e aveva fatto acquisti pagando con la banconota fasulla e allontanandosi poi rapidamente.

Nonostante l’assenza di immagini dei sistemi di videosorveglianza, nei giorni seguenti i militari sono risaliti all’identità del truffatore grazie al particolare di un tatuaggio posizionato sul collo, distintamente notato dal titolare del bar e poi riconosciuto all’esito di individuazione su un fascicolo fotografico predisposto dai militari dell’Arma.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi sottoposta ad indagini preliminari e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

