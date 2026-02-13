Rintracciati e denunciati dai Carabinieri di Fabriano due presunti truffatori

FABRIANO – Nella mattinata di ieri, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Fabriano hanno proceduto nel centro cittadino al controllo di un’auto a noleggio sospetta, con a bordo un trentottenne napoletano ed un diciannovenne egiziano, entrambi residenti in Campania e già noti alle forze di polizia quali presunti autori di truffe nei confronti di persone anziane (c.d. trasfertisti). Considerata la mancanza di una valida giustificazione per la loro presenza sul territorio, i militari hanno ipotizzato che i due soggetti fossero in zona per compiere le solite truffe nei confronti delle fasce più deboli della popolazione, per cui hanno proceduto a una perquisizione personale e veicolare nel corso della quale sono stati rinvenuti un coltello di 22 cm, due piccoli grimaldelli per effrazioni, un gr. di hashish nei pantaloni dell’egiziano ed una carta d’identità alterata, poiché privata del microchip, appartenente all’italiano.

Quest’ultimo, conducente dell’auto, è stato inoltre sottoposto al test salivare per la verifica dell’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti alla guida, che ha restituito un esito positivo. Tuttavia, invitato dai militari a sottoporsi al successivo esame tossicologico presso il locale ospedale, si è rifiutato, venendo pertanto deferito. Lo stesso è risultato inoltre in possesso di una patente scaduta, che è stata ritirata, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Al termine delle operazioni di rito, l’italiano è stato quindi denunciato in stato di libertà per i reati di porto di armi od oggetti atti ad offendere, rifiuto di sottoporsi ad esame tossicologico e possesso di documenti d’identificazione falsi. Entrambi i passeggeri del veicolo sono stati segnalati alla Prefettura quale consumatori di stupefacenti e verranno proposti per l’applicazione della misura del foglio di via obbligatorio dalla città della carta.

Si precisa che le persone denunciate sono da considerarsi sottoposte ad indagini preliminari e pertanto presunte innocenti, sino a sentenza definitiva di condanna.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati