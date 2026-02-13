Un’iniziativa per sostenere il benessere delle famiglie, con particolare attenzione agli aspetti sociali e sanitari

ORCIANO – E’ nata Metauro Mutua Ets, la Cassa Mutua della Banca di Credito Cooperativo del Metauro, che con i suoi 14 sportelli (dalla sede storica di Orciano alla filiale di Mercatello), si pone al servizio dell’intera valle attraversata dal principale fiume delle Marche. A fare il punto su questa nuova e significativa realtà è il presidente della BCC Camillo Conti.

Presidente, che cosa rappresenta Metauro Mutua Ets per il territorio?

“Rispondo con alcuni esempi concreti, più eloquenti di tante parole. Rimborsi fino al 40% sulle visite mediche specialistiche e gli esami strumentali; 350 euro di contributo per la nascita o l’adozione di un bambino; 50 euro per l’iscrizione al nido e all’asilo; 80 per che inizia la primaria di primo grado; 100, per le ‘medie’ e 200 per le ‘superiori’. In più, erogazioni una tantum fino a 350 euro per l’iscrizione al primo anno di università”.

Un progetto fortemente voluto dalla Banca.

“Proprio così. Inserito da tempo nel programma di presidenza e nei piani strategici dell’istituto. La nascita di Metauro Mutua è il risultato concreto di un impegno assunto verso i soci e l’intera comunità. Una risposta ai bisogni reali delle persone, con particolare attenzione agli aspetti sociali e sanitari. Un traguardo che mi stava particolarmente a cuore”.

Per farne parte cosa serve?

“L’adesione alla Mutua è rivolta ai soci e ai clienti della nostra BCC. Ci si può iscrivere anche attraverso il nostro sito web dedicato metauromutua.it, oppure rivolgendosi a uno dei nostri sportelli”.

Quali sono le finalità principali di ‘Metauro Mutua’?

“L’obiettivo è investire direttamente sul benessere delle famiglie, dando risposte ai loro bisogni quotidiani. Metauro Mutua è un passo importante verso una presenza ancora più vicina, concreta e solidale. In un momento storico in cui il Servizio Sanitario Nazionale è sottoposto a forti pressioni, la Cassa Mutua rappresenta un valido supporto integrativo, facilitando l’accesso a prestazioni sanitarie di qualità in tempi più rapidi”.

Quali gli ambiti di intervento?

“Come detto, riguardano, innanzitutto, i servizi sanitari integrativi, estendendosi poi a un aiuto più ampio alle famiglie e a progetti innovativi legati alla qualità della vita e al sostegno alle nuove generazioni. Grande attenzione sarà riservata alla cultura della prevenzione, attraverso programmi di screening, check-up periodici e consulenze specialistiche. Investire nella salute delle persone significa farlo sul futuro dell’intera comunità, migliorando la qualità della vita e contribuendo a ridurre i costi sanitari nel lungo periodo”.

In che modo Metauro Mutua esprime i valori della BCC del Metauro?

“Il legame tra Metauro Mutua e la BCC del Metauro è profondo e naturale. La nuova Cassa Mutua nasce dagli stessi valori cooperativi che da sempre guidano la Banca: mutualità, solidarietà, attenzione alle persone e radicamento nel territorio. Con questo progetto si rafforza la coesione sociale e si crea uno strumento capace di essere ancora più vicino ai soci e alle loro famiglie. Non si tratta soltanto di offrire servizi, ma di costruire una vera e propria rete di supporto per chi vive e lavora nella comunità locale. Metauro Mutua rappresenta davvero un investimento sul futuro del territorio. Siamo orgogliosi di questo traguardo e siamo pronti a farne un punto di riferimento stabile per il benessere delle persone, confermando il ruolo non solo economico della BCC, ma anche sociale: accompagniamo i passi dei più piccoli con i sussidi scolastici, sosteniamo l’energia dei giovani e supportiamo il diritto alla salute di ognuno sancito dall’art. 32 della Costituzione”.

