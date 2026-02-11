Una caldaia prende fuoco all’interno di un distributore di metano

LORETO – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina poco prima delle ore 8 in via Bellaluce per un incendio sviluppatosi alla caldaia all’interno di un distributore di metano.

La squadra dei Vigili del fuoco di Osimo, con un’autobotte e un mezzo 4×4, ha provveduto a circoscrivere ed a spegnere l’incendio, mettendo in sicurezza l’area interessata.

Non si registrano persone coinvolte. Presenti sul posto anche le forze dell’ordine.

